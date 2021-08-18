У збірну України з футболу призначили нового тренера замість Шевченка: фото

Олександр Петраков та Андрій Павелко / Facebook

Керівник Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко офіційно оголосив, що збірну України очолить Олександр Петраков - у форматі "виконувач обов'язків". Про це головний український футбольний чиновник написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Петраков тепер готуватиме національну збірну до подальших виступів у груповому турнірі відбору на Чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі.

Перший матч під керівництвом нового тренера збірна України проведе На виїзді вже 1 вересня проти збірної Казахстану (відзначимо, що перший матч цих команд у Києві завершився внічию 1:1).

До слова, саме Петраков той тренер, який привів українську молодіжну збірну до титулу чемпіонів світу-2019.

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Нагадаємо, раніше, 1 серпня поточного року стало відомо, що Андрій Шевченко покинув посаду головного тренера збірної України - після кінця терміну контракту.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що його повинен замінити друга легенда українського футболу - Сергій Ребров.

Однак, виникли проблеми з розірванням поточного контракту Реброва - з еміратським клубом Аль-Айн. В УАФ повідомляли, що допоможуть фахівцеві з компенсацією за розрив контракту - якщо сума не перевищить 1 млн євро.