Швеція – Україна: з'явилося відео бійки вболівальників синьо-жовтих з російським фанатом

Російського вболівальника побили на матчі Україна-Швеція / twitter.com/okolofnews

Зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 запам'ятається не тільки історичною перемогою збірної України (2:1), але й побитим російським фанатом. Спочатку його нібито зустріли радісно, але пізніше українцям не сподобалося таке "сусідство".

Після матчу в соціальних мережах і Telegram-каналах з'явилися кадри, на яких росіянин у порваній футболці тримається за обличчя. Винуватця інциденту побили, порвали футболку і відібрали прапор. Після закінчення бійки його огорнули в український прапор.

Пізніше в ЗМІ просочилося відео бійки в секторі з фанатами української команди. Деякі вболівальники "синьо-жовтих" спробували провчити провокатора, але за нього заступився його друг, який був на грі з прапором України. На кадрах хтось зі свідків того, що відбувається говорить англійською мовою "Well done", що означає "правильно зробили".

На секторі фанатів України побитий уболівальник з російським прапором

Як виявилося, російський уболівальник давав інтерв'ю перед грою футбольному YouTube-каналу "Бомбардир". Він сказав, що живе в Глазго, але родом з Тули. За словами вболівальника на відео, він не боявся йти на стадіон з прапором Росії: "Звичайно, за Україну вболіваю, чому ні? Україна це теж моя країна".

Як пише портал RBC, причиною конфлікту між нашими фанатами і російським уболівальником послужило негативне висловлювання останнього про Україну. Крім того, росіянин був вже зовсім нетверезим і сумно тримався за обличчя.

Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020