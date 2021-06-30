Швеція – Україна: з'явилося відео бійки вболівальників синьо-жовтих з російським фанатом

Спочатку його нібито зустріли радісно, але історія отримала продовження.
Зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 запам'ятається не тільки історичною перемогою збірної України (2:1), але й побитим російським фанатом. Спочатку його нібито зустріли радісно, але пізніше українцям не сподобалося таке "сусідство".
Після матчу в соціальних мережах і Telegram-каналах з'явилися кадри, на яких росіянин у порваній футболці тримається за обличчя. Винуватця інциденту побили, порвали футболку і відібрали прапор. Після закінчення бійки його огорнули в український прапор.
Пізніше в ЗМІ просочилося відео бійки в секторі з фанатами української команди. Деякі вболівальники "синьо-жовтих" спробували провчити провокатора, але за нього заступився його друг, який був на грі з прапором України. На кадрах хтось зі свідків того, що відбувається говорить англійською мовою "Well done", що означає "правильно зробили".
На секторі фанатів України побитий уболівальник з російським прапором
Як виявилося, російський уболівальник давав інтерв'ю перед грою футбольному YouTube-каналу "Бомбардир". Він сказав, що живе в Глазго, але родом з Тули. За словами вболівальника на відео, він не боявся йти на стадіон з прапором Росії: "Звичайно, за Україну вболіваю, чому ні? Україна це теж моя країна".
Як пише портал RBC, причиною конфлікту між нашими фанатами і російським уболівальником послужило негативне висловлювання останнього про Україну. Крім того, росіянин був вже зовсім нетверезим і сумно тримався за обличчя.
Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020
- Збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи;
- Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик;
- В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0);
- Матч Україна – Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.