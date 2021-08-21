УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

У Туреччині українські спортсмени обіграли п'ять російських збірних з шашок

21 серпня 2021, 12:32

Три російські команди українці обіграли (5:1, 5:1, 4:2), ще з двома збірними зіграли внічию (3:3, 3:3). І посіли перше місце з 16 очками з 18.

Шашки
Українські спортсмени обіграли п'ять російських збірних з шашок / ua.depositphotos.com

Чоловіча збірна України у турецькому регіоні Каппадокія виграла командний чемпіонат світу з шашок-64 у форматі швидкої гри. Про це повідомляє портал Sport.

У складі збірної України виступали Юрій Анікєєв (Харків), Фелікс Шепель (Дніпро) та Денис Шкатула (Вінниця).

Відзначається, що участь у змаганні брали відразу п'ять російських збірних, які були сформовані ‒ Росія, за словами організаторів, має таке право в якості провідної країни в цьому виді спорту.

Українці обійшли відразу п'ять збірних - три російські команди вони обіграли (5:1, 5:1, 4:2), ще з двома збірними зіграли внічию (3:3, 3:3). Таким чином, Україна посіла перше місце з 16 очками з 18.

Жіноча збірна України з шашок, за яку виступали Олена коротка і Юлія Макаренкова, в цьому ж виді програми на ЧС-2021 (швидка) завоювала срібні медалі, отримавши 9 очок з 12 і поступившись росіянам.

Реклама
false

читайте такожРебров різко висловився про тренерство у збірній України

Нагадаємо, раніше, 1 серпня поточного року стало відомо, що Андрій Шевченко покинув посаду головного тренера збірної України з футболу - після кінця терміну контракту.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що його повинен замінити друга легенда українського футболу - Сергій Ребров.

Однак, виникли проблеми з розірванням поточного контракту Реброва - з еміратським клубом Аль-Айн. В УАФ повідомляли, що допоможуть фахівцеві з компенсацією за розрив контракту - якщо сума не перевищить 1 млн євро

viber
новини спорту шашки
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ірина Сопонару підкорила красою в занадто відвертому бікініІрина Сопонару підкорила красою в занадто відвертому бікіні Прикмети на 20 серпня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 20 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Путін вже почав торгуватися щодо транзиту газу через УкраїнуПутін вже почав торгуватися щодо транзиту газу через Україну Приходько вступилася за Зіброва і розкрила непривабливі факти про концерт на ОлімпійськомуПриходько вступилася за Зіброва і розкрила непривабливі факти про концерт на Олімпійському Як шахраї крадуть гроші через "Приват24": у Мережі попередили українцівЯк шахраї крадуть гроші через "Приват24": у Мережі попередили українців

Останні новини

21:23

"Стріляли гумовими кулями": українка з Кабула розповіла про звірства в аеропорту

21:02

В Одесі ревнивець розрізав жінці рот, а її співмешканця вдарив у живіт

20:37

Шмигаль висловився про Північний потік-2 і закликав ЄС до заходів проти РФ Відео

20:10

З'ясувалося, скільки заплатять Джамалі за виступ на Кримській платформі

19:36

В Україні почалася нова хвиля коронавірусу: коли буде пік Відео

Реклама
19:34

Кліматолог назвала небезпечні наслідки вирубки лісів у Карпатах Відео

18:54

Зеленський пообіцяв повернути могутність українського флоту Відео

18:47

Кліп Just Fly Макса Барських зі справжнім літаком набрав більше 3 мільйонів переглядів Відео

18:37

Україна встановила рекорд за кількістю медалей із боксу серед юніорів

18:35

Підсумки 30 років: ми залишилися демократією і повільно, але рухаємося вперед Погляд

18:26

Прикмети на 23 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

18:15

СТБ розкрив дату виходу 2 сезону Холостячки зі Златою Огневич

18:00

В Україні різко зміниться погода і налетить похолодання Відео

17:51

Родина Адамс 2 вийде в кінотеатрах з випередженням графіка Відео

17:30

Віра Брежнєва похвалилася апетитною фігурою на гарячому літньому фото

17:28

У Кирилівці двох туристів віднесло у відкрите море на надувному матраці Відео

16:55

"Моя Україно прекрасна": підбірка найкрасивіших місць України до Дня Незалезжності

16:51

Названо найнебезпечніше печиво, яке продають в українських супермаркетах Відео

16:24

Різкий стрибок захворюваності та смертей: експерт назвав терміни нової хвилі COVID-19

16:12

Tayanna шокувала українців жахливими умовами проїзду в українському поїзді Відео

Реклама
16:00

Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків Зодіаку: наклеп, любов з першого погляду або конфлікти Відео

15:54

Помер знаменитий актор і найвища людина в світі українського походження Ігор Вовковинський Відео

15:30

Настя Івлєєва офіційно підтвердила розлучення з Елджеєм

15:08

Тиск на Москву і нові санкції проти РФ: ключові тези з брифінгу Меркель і Зеленського Відео

14:58

Експерти розповіли, чому влада України не втримає низький тариф на електрику

14:54

"Загроза для всієї Європи": Меркель і Зеленський пригрозили РФ через Північний потік-2 Відео

14:45

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн-трансляцію Відео

14:34

Кріпосна 3 сезон - трейлер розкрив історію в стилі легендарної Анжеліки Відео

14:24

Найсмачніший старовинний рецепт варення на зиму з ревеню Відео

14:18

Головком ЗСУ закликав готуватися до наступу для звільнення окупованих територій

13:32

Королева Єлизавета II покарає Меган Маркл і принца Гаррі за зганьблену сім'ю

13:25

Меркель прибула в Україну і вирушила на переговори з Зеленським Відео

12:57

"Зірка в лобі, замість звивин": у герої пам'ятника копам у Києві впізнали генерала поліції

12:38

Оголосили всіх переможців Одеського кінофестивалю 2021 Відео

12:30

На Дніпропетровщині парашутисти станцювали гопак на висоті в 4 тисячі метрів Відео

12:20

Що буде з сумами за опалення в платіжках: в КМУ розповіли, до чого готуватися Відео

11:49

Штрафи до 40 тисяч і конфіскація: що потрібно знати водіям мотоциклів, мопедів і скутерів Відео

11:45

Соліст українського гурту Пошлая Молли затриманий за дебош після концерту в Росії Відео

11:41

Дві пенсії українцям за накопичувальною системою: експерти спрогнозували розмір виплат

11:09

Співачка Slavia відповіла на чутки про возз'єднання з Дзідзьо

Реклама
10:46

День ангела у вересні за церковним календарем: Іван, Анна, Марія - іменинники місяця

10:40

Ані Лорак відзначилася неоднозначним висловлюванням на Новій Хвилі в Росії Відео

10:39

"Головою в бортик без мене": олімпійська чемпіонка Баюл відмовилася від громадянства України

10:27

Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків Зодіаку: борги, доленосна зустріч і підступи недоброзичливців Відео

10:02

Конфуз в СБУ: випускникам Академії вручили Іменні медалі від Баканова

09:43

"Спасибі, Росія! Спасибі, Одеса": легендарний режисер оскандалився на Одеському кінофестивалі Відео

09:30

Скандал на Тернопільщині: заради флагштока до Дня Незалежності зруйнували історичну пам'ятку Відео

08:55

В Україні зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу Відео

08:39

Приголубить теплом: погода в Україні на 22 серпня - прогноз Відео

08:08

Рейс з Кабула: в Україну прибув борт з евакуйованими з Афганістану Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти