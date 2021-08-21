У Туреччині українські спортсмени обіграли п'ять російських збірних з шашок

Українські спортсмени обіграли п'ять російських збірних з шашок / ua.depositphotos.com

Чоловіча збірна України у турецькому регіоні Каппадокія виграла командний чемпіонат світу з шашок-64 у форматі швидкої гри. Про це повідомляє портал Sport.

У складі збірної України виступали Юрій Анікєєв (Харків), Фелікс Шепель (Дніпро) та Денис Шкатула (Вінниця).

Відзначається, що участь у змаганні брали відразу п'ять російських збірних, які були сформовані ‒ Росія, за словами організаторів, має таке право в якості провідної країни в цьому виді спорту.

Українці обійшли відразу п'ять збірних - три російські команди вони обіграли (5:1, 5:1, 4:2), ще з двома збірними зіграли внічию (3:3, 3:3). Таким чином, Україна посіла перше місце з 16 очками з 18.

Жіноча збірна України з шашок, за яку виступали Олена коротка і Юлія Макаренкова, в цьому ж виді програми на ЧС-2021 (швидка) завоювала срібні медалі, отримавши 9 очок з 12 і поступившись росіянам.

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