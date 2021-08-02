В УАФ визначилися з головними кандидатами на заміну Шевченка на чолі збірної України

В асоціації підтвердили відхід Шевченка / Getty

В Українській асоціації футболу (УАФ) вже визначилися з тим, хто в терміновому порядку зможе замінити Андрія Шевченка на посаді наставника національної збірної, з якою той несподівано попрощався напередодні. Пізніше ЗМІ повідомляли, що сторони не змогли домовитися про фінансові умови угоди.

Голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич є головним варіантом на посаду нового наставника збірної України, повідомляє meta-ratings. Якщо ж він з якихось причин відмовиться, то наступний кандидат – інший екснаставник збірної України Олексій Михайличенко.

Щодо Сергія Реброва, якого називали головним фаворитом на заміну Шевченка, то він зараз працює на чолі Аль-Айна з ОАЕ. Однак джерело не виключає варіант, що заради роботи зі збірною України він наприкінці року розірве угоду з еміратським клубом.

Зі свого боку УАФ на своєму офіційному сайті вже підтвердила відхід Шевченка з поста головного тренера збірної України. Як йдеться в повідомленні, "Андрій Шевченко і його тренерський штаб мотивували своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу. В Українській асоціації футболу пішли назустріч і погодилися на такі умови контракту...".

Михайличенко( ліворуч), Маркевич (по центру), Ребров (праворуч)

Нагадаємо, що на 9 серпня заплановано засідання виконкому УАФ, на якому буде прийнято рішення про тренерський штаб збірної України. Йому доведеться готувати команду до матчів відбору ЧС-2022 в Катарі.

Найближчі матчі відбору для збірної України – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану і 4 вересня вдома зі збірною Франції.