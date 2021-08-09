В УАФ зробила заяву щодо призначення Реброва тренером збірної України

УАФ не призначила головного тренера збірної з футболу / uaf.ua

9 серпня виконком Української Асоціації футболу (УАФ) не визначився з новим головним тренером національної команди на засіданні.

Як йдеться в заяві офіційного сайту УАФ, керуючий орган зобов'язали в найближчі три дні провести переговори з потенційними кандидатами.

"Члени виконкому обговорили підсумки п'ятирічної роботи попереднього тренерського штабу, а також можливі кандидатури на пост головного тренера національної команди. За підсумками обговорення члени виконкому УАФ доручили адміністрації УАФ і Комітету національних збірних команд провести переговори з потенційними кандидатами на посаду головного тренера і в термін до 12 серпня проінформувати виконком УАФ про їх підсумки", – підвели в організації підсумки засідання.

При цьому прізвища тренерів, які претендують на роль наступника Андрія Шевченка, не називаються.

Однак відомо, що головним фаворитом є Сергій Ребров, про що раніше заявив президент УАФ Андрій Павелко.

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Як повідомляв портал Sport, Ребров підпише контракт з Українською асоціацією футболу як мінімум на два роки.

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Нагадаємо, раніше, 1 серпня нинішнього року стало відомо, що Андрій Шевченко залишає посаду головного тренера збірної України у зв'язку із закінченням терміну контракту.

Він висловив слова подяки Українській асоціації футболу, гравцям збірної і всім, хто має відношення до команди.