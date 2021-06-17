Футболістам заборонили чіпати пляшки спонсорів на Євро-2020

Здається, Роналду, сам того не відаючи, запустив флешмоб.
В УЄФА зажадали від футболістів та тренерів не чіпати пляшки з напоями спонсорів під час їх пресконференцій на Євро-2020.
Все почалося з гравця збірної Португалії Кріштіану Роналду, який під час пресконференції перед матчем з Угорщиною відсунув від себе пляшки з Coca-Cola, зазначивши, що потрібно пити воду. після чого капіталізація компанії знизилася на 4 млрд доларів, хоча насправді дія спортсмена і падіння вартості акцій ніяк не були пов'язані.
УЄФА вирішив не карати гравця, проте незабаром гравець збірної Франції Поль Погба і зовсім прибрав під стіл пляшку зі спонсорським пивом. Пізніше півзахисник збірної Італії Мануель Локателлі на пресконференції відсунув убік пляшки Coca-Cola і поставив перед собою воду.
В УЄФА зазначили, що до відома футболістів і тренерів всіх команд на Євро-2020 вже доведено, що чіпати пляшки не потрібно. Це важливо, тому що доходи спонсорів важливі для турніру і для європейського футболу, – відзначив директор УЄФА з організації заходів Мартін Каллен.
читайте такожЗбірна України красиво обіграла Північну Македонію на Євро-2020
А тим часом триває фанатське голосування на звання автора найкращого гола за підсумками матчів 1-го туру групового етапу Євро-2020. У четвірку претендентів потрапила і "гармата" півзахисника нашої збірної Андрія Ярмоленка у ворота Нідерландів.
Проголосувати за м'яч Андрія можна на офіційному сайті УЄФА за посиланням.