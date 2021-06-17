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Футболістам заборонили чіпати пляшки спонсорів на Євро-2020

17 червня 2021, 18:18

Здається, Роналду, сам того не відаючи, запустив флешмоб.

Роналду
Футболістам заборонили чіпати пляшки на Євро-2020 / IndiaGlitz

В УЄФА зажадали від футболістів та тренерів не чіпати пляшки з напоями спонсорів під час їх пресконференцій на Євро-2020.

Все почалося з гравця збірної Португалії Кріштіану Роналду, який під час пресконференції перед матчем з Угорщиною відсунув від себе пляшки з Coca-Cola, зазначивши, що потрібно пити воду. після чого капіталізація компанії знизилася на 4 млрд доларів, хоча насправді дія спортсмена і падіння вартості акцій ніяк не були пов'язані.

УЄФА вирішив не карати гравця, проте незабаром гравець збірної Франції Поль Погба і зовсім прибрав під стіл пляшку зі спонсорським пивом. Пізніше півзахисник збірної Італії Мануель Локателлі на пресконференції відсунув убік пляшки Coca-Cola і поставив перед собою воду.

В УЄФА зазначили, що до відома футболістів і тренерів всіх команд на Євро-2020 вже доведено, що чіпати пляшки не потрібно. Це важливо, тому що доходи спонсорів важливі для турніру і для європейського футболу, – відзначив директор УЄФА з організації заходів Мартін Каллен.

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А тим часом триває фанатське голосування на звання автора найкращого гола за підсумками матчів 1-го туру групового етапу Євро-2020. У четвірку претендентів потрапила і "гармата" півзахисника нашої збірної Андрія Ярмоленка у ворота Нідерландів.

Проголосувати за м'яч Андрія можна на офіційному сайті УЄФА за посиланням.

Кріштіану Роналду Евро-2020 Coca-Cola збірна України з футболу
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