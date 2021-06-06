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В Україні жорстко відповіли Росії через скандал з новою формою збірної на Євро-2020

6 червня 2021, 22:36
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Колишній наставник "синьо-жовтих" порадив росіянам зайнятися своїми допінг-скандалами, а не формою збірної України на Євро-2020.

  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko

Колишній наставник збірної України, а нині голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував заяви Росії, зокрема від почесного президента РФС В'ячеслава Колоскова про те, що з українським Кримом і гаслом Слава Україні! не дадуть нашій збірній виступати на Євро.

"Хотілося б порадити цим "експертам" зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором, і без гімну. А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати", - заявив Маркевич.

Маркевич також заявив, що "повністю згоден з президентом УАФ Андрієм Павелком, який сказав, представляючи нову форму, що силует України буде надавати сил нашим гравцям, адже вони будуть битися за всю Україну: від Сімферополя і Севастополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода".

читайте також"Крим наш": збірна України гратиме на Євро-2020 в особливій формі - в РФ незадоволені

Відзначимо, ще три роки тому глава УАФ Андрій Павелко заявляв, що УЄФА офіційно дозволив нанести на форму збірної України напис "Слава Україні!".

"Ми отримали добро", - говорив тоді Павелко.

Форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу 6 червня презентувала нову форму збірної України, в якій команда виступить на Євро-2020 (турнір через пандемію COVID-19 пройде цього року з 11 червня по 11 липня в 11 країнах, включаючи Росію,-ред.).

На футболках гравців української збірної буде зображена карта України з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні – Героям слава".

Елементи екіпіровки викликали в Росії замішання, а у Путіна з цього питання навіть дали окремий коментар.

збірна України Евро-2020 збірна України з футболу Мирон Маркевич
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