Валуєв назвав причину провалу "Руського витязя" Повєткіна у бою з британцем

Олександр Повєткін зазнав поразки через помилку, яку не було виправлено, вважає Микола Валуєв / instagram.com/povetkinalexandr

Колишній чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA, депутат Держдуми Росії Микола Валуєв заявив, що російський суперважкоатлет "Руський витязь" Олександр Повєткін програв британському боксеру Ділліану Вайту, оскільки під час бою-реваншу не було виправлено помилку, якої він припустився у першому поєдинку.

Повєткін не виправив помилку, через яку під час першого поєдинку з британцем опинився у двох нокдаунах, розповів ексчемпіон championat.com.

Співрозмовник зазначив, що противник Повєткіна активно використовував джеб.

"...британець наносив свої основні приголомшливі... удари з правої руки. Коли Вайт добивав бічним зліва, стало зрозуміло: Сашко знаходиться у стані, близькому до нерозуміння ситуації. Шансів вже не було", – заявив Валуєв.

Повєткін – Вайт: бій-реванш

Нагадаємо, перший бій Олександр Повєткін – Ділліан Вайт відбувся у серпні 2020 року. Тоді росіянин переміг британського спортсмена й відібрав у нього титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Бій-реванш пройшов у Гібралтарі (заморська територія Великобританії) у рамках вечора боксу. Вайт нокаутував Повєткіна у четвертому раунді й повернув собі чемпіонський пояс.