УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Вам тут не раді": ультрас Динамо поглумилися над емблемою Шахтаря в серці Києва

16 липня 2021, 14:38

Вболівальники радикальним чином продемонстрували своє ставлення до заклятого суперника їхнього клубу.

Ультрас
Протистояння двох клубів у Києві / Instagram

Донецький Шахтар напередодні презентації нової форми, яка відбулася у четвер, 15 липня, розмістив у серці столиці банери зі своєю емблемою та логотипом технічного спонсора команди – компанією Puma.

Проте вже наступного дня з банерів були зірвані емблеми донецького клубу, при цьому логотип Puma залишився неушкодженим. Пізніше з'ясувалося, що це зробили ультрас київського Динамо White Boys Club (WBC).

У своєму Instagram-акаунті WBC опублікували колаж з фотографій з пошкодженими банерами. У кадрі вони лежать на асфальті під ногами у фанатів столичного клубу. "Вам тут не раді", – підписали фото ультрас.

Зазначимо, що презентація нової форми "гірників" проходила в Національному центрі Український дім, на Хрещатику. Будівля була прикрашена банерами з емблемою донецького клубу, які потім спробували закидати синьою і білою фарбами, але не змогли докинути, вимазавши підлогу.

Після військового конфлікту на сході навесні 2014 року "Шахтар" покинув Донецьк і грав свої домашні поєдинки у Львові та Харкові. З минулого сезону "Динамо" і "Шахтар" ділять один стадіон – НСК Олімпійський.

Раніше ультрас запам'яталися акціями проти екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу, який зараз працює з киянами.

новини Шахтаря ультрас новини Динамо Київ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Надя Дорофєєва в "трусах Дантеса" зробила сексуальне селфі у ваннійНадя Дорофєєва в "трусах Дантеса" зробила сексуальне селфі у ванній Чому Банкова може наламати дров зі звільненням АваковаЧому Банкова може наламати дров зі звільненням Авакова Кар'єра Меган Маркл різко злетіла до небес в компанії NetflixКар'єра Меган Маркл різко злетіла до небес в компанії Netflix Путін - кретин, який повністю вижив з розуму, він озброєний і дуже небезпечнийПутін - кретин, який повністю вижив з розуму, він озброєний і дуже небезпечний Кремль вирішив побрататися з терористами ТалібануКремль вирішив побрататися з терористами Талібану

Останні новини

12:45

Космічний Джем Нові легенди - вибух ностальгії з домішкою пасхалок по Warner Bros

12:42

Європа потерпає від повені: у Німеччині кількість жертв перевалило за сотню Відео

12:40

Останній рейс малайзійського Боїнга: США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу Відео

12:29

"Вийшов з лікарні, але не із хвороби": названо головну загрозу для тих, хто перехворів на COVID-19

11:57

В УЄФА обламали росіян з приводу карти Криму і "Слава Україні" на футболках українських клубів Відео

Реклама
11:17

Вертоліт загорівся і впав у поле в Миколаївській області: пілот і його помічник загинули

10:51

Чотири пасажири в реанімації: з'ясувалися подробиці ДТП з автобусом Київ-Вроцлав

10:23

Мішина заявила, що кинула Еллерта, він відповів скріном з Вікіпедії

10:21

У Польщі 2-річний хлопчик з України потонув в озері: його тато і мама міцно спали після вечірки

09:50

Зустрічі Зеленського з Байденом у липні не буде - ЗМІ Відео

09:46

Коли Казанська Літня 2021: дата, історія свята і молитва Божій Матері

09:18

ДТП з автобусом на Рівненщині: до лікарні потрапили 16 осіб

09:06

Зеленський схвалив закон про податкову амністію для українців

08:56

Всесвітній день емодзі: дата, цікаві факти про смайлики

08:41

Ситуація з COVID-19 буде погіршуватися: епідеміолог озвучила прогноз на осінь

08:35

У моді стрижка на середнє волосся довгий боб - вдала зачіска для стильного образу на кожен день Фото Відео

08:18

Коронавірус в Україні за добу знайшли у майже 600 осіб, багато госпіталізацій

08:01

Коли Курбан-байрам 2021: дата і традиції свята мусульман

08:00

Найгірший сценарій для України: дипломат розкрив плани США та Німеччини щодо Північного потоку-2 Відео

07:45

Путін - кретин, який повністю вижив з розуму, він озброєний і дуже небезпечний Погляд

Реклама
07:40

Батьки спокійно дивилися телевізор: на Тернопільщині під час пожежі загинула 2-річна дівчинка

07:10

Болючий удар по Росії: політологиня назвала сценарій союзу Заходу і Китаю, що знищує Москву

06:30

Что будет происходить в МВД при новом министре Погляд

06:02

Медики перерахували п'ять неочевидних симптомів раку Відео

05:44

Свята у серпні 2021 Україна: День Незалежності, День ПСУ і День будівельника - дати

05:28

Контрудар проти гібридних загроз: Німеччина і Литва стягнули війська до кордонів Білорусі

05:02

Вся справа у плямах: як вибрати кавун і чи варто купувати ранні ягоди

04:22

Бунт і хаос: експерт пояснив, чому призначення Монастирського зруйнує МВС Відео

03:02

Оце так знахідка: дівчинка знайшла відправлене 37 років тому послання в пляшці

02:16

Діти обманюють тести на COVID-19 за допомогою коли: в TikTok виклали інструкцію Відео

01:37

Олена Ющенко вразила шикарними формами в крихітному бікіні

01:12

"Цілковита дурість": лікарка пояснила, чому примусова вакцинація в Україні закінчиться погано Відео

00:51

Вчені розповіли, як жінки можуть визначати серед чоловіків любителів випадкового сексу Відео

00:19

Еліна Світоліна похвалилася апетитними формами і показала фото з весілля

16 липня, п'ятниця
23:58

Лікар розповіла, від яких хвороб захищає чорниця Відео

23:23

Гороскоп сумісності: хто ваш ідеальний партнер по знаку Зодіаку Відео

22:55

Ще дві країни ЄС відкривають кордони для українців Відео

22:35

Шок для рідних: жінка народила дитину з трьома головами

22:32

"Не могли заснути всю ніч": німецька спортсменка розповіла про секс на Олімпійських іграх Відео

21:53

На Україну налетить потужна гроза з ураганом Відео

Реклама
21:22

Недостатньо клітковини: які сигнали подає ваше тіло Відео

21:13

Батькам загрожує в'язниця: у Польщі трагічно загинув дворічний українець Відео

20:41

Як правильно заморожувати ягоди на зиму: секрети і небезпечні помилки Відео

20:27

Ксенія Мішина кинула Олександра Еллерта

19:55

Прикмети на 17 липня: що не можна робити в день Андрія Відео

19:28

"Діма, ми встигли": малюк з Одеси з рідкісним захворюванням отримав найдорожчий укол у світі Відео

19:17

"Будуть ще жорсткіші обмеження": в РНБО анонсували посилення карантину в Україні Відео

19:11

У мерії Києва попередили про підготовку до нового локдауну і обмеження роботи транспорту Відео

19:01

Популярні схеми шахрайства в Facebook: фахівці розповіли, як не потрапити на гачок

18:58

У Дніпрі чоловік прямо на дорозі вдарив водія авто домкратом по голові Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти