"Вам тут не раді": ультрас Динамо поглумилися над емблемою Шахтаря в серці Києва

Протистояння двох клубів у Києві / Instagram

Донецький Шахтар напередодні презентації нової форми, яка відбулася у четвер, 15 липня, розмістив у серці столиці банери зі своєю емблемою та логотипом технічного спонсора команди – компанією Puma.

Проте вже наступного дня з банерів були зірвані емблеми донецького клубу, при цьому логотип Puma залишився неушкодженим. Пізніше з'ясувалося, що це зробили ультрас київського Динамо White Boys Club (WBC).

У своєму Instagram-акаунті WBC опублікували колаж з фотографій з пошкодженими банерами. У кадрі вони лежать на асфальті під ногами у фанатів столичного клубу. "Вам тут не раді", – підписали фото ультрас.

Зазначимо, що презентація нової форми "гірників" проходила в Національному центрі Український дім, на Хрещатику. Будівля була прикрашена банерами з емблемою донецького клубу, які потім спробували закидати синьою і білою фарбами, але не змогли докинути, вимазавши підлогу.

Після військового конфлікту на сході навесні 2014 року "Шахтар" покинув Донецьк і грав свої домашні поєдинки у Львові та Харкові. З минулого сезону "Динамо" і "Шахтар" ділять один стадіон – НСК Олімпійський.

Раніше ультрас запам'яталися акціями проти екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу, який зараз працює з киянами.