Велосипедистка Старикова виграла для України срібну медаль на Олімпіаді

Олена Старікова (праворуч) / пресслужба НОК

Велосипедистка Олена Старікова стала срібним призером у жіночому індивідуальному спринті на Олімпіаді-2020 в Токіо. У фіналі українка поступилася в двох заїздах Келсі Мітчелл з Канади.

На шляху до нагороди Старікова обіграла мексиканку Юлі Вердуго, австралійку Еліз Ендрюс, Голландську спортсменку Шанне Браспенікс, у чвертьфіналі-німкеню Лею Софі Фрідріх, у півфіналі пройшла Лей Вайсі з Гонконгу (2: 0)

До слова, дана нагорода стала всього лише четвертою олімпійською медаллю в історії українського велоспорту.

У 2000 році Сергій Чернявський, Олександр Феденко, Сергій Матвєєв та Олександр Симоненко стали срібними призерами в командній дистанції 4000 м.Ірина Янович була третьою в спринті.

У 2008 році Леся Калитовська виграла бронзову нагороду в індивідуальній гонці переслідування.

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В цілому на даний момент українські спортсмени завоювали для України на Олімпіаді-2020 завоювала 19 нагород: 1 золото, 6 срібних і 12 бронзових медалей.

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Нагадаємо, раніше українська спортсменка Вікторія Лузан здобула бронзу в каное-одиночці серед жінок на дистанції 200 метрів. Перемога Українки стала по-справжньому вольовою: вона обійшла чемпіонку Європи Дороту Боровську на 0.08 секунди. Результат довелося визначати за допомогою фотофінішу.

Каратистка Анжеліка Терлюга завоювала бронзу. У бою у ваговій категорії до 55 кілограм їй протистояла Івет Горанова з Болгарії. Болгарка активно почала бій і вирвалася вперед, і по ході поєдинку здобула перемогу над українкою.

Пізніше українським спортсменкам Людмилі Лузан та Анастасії Четвериковій вдалося завоювати срібні медалі у веслуванні на каное. Вони на дистанції 500 метрів фінішували з результатом 1:57.499.