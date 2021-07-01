"Питання гідності": скандал у збірній Україні набирає обертів

Збірна України потрапила в скандал / Фото Reuters

Збірну України з футболу розкритикували за російську мову. Зокрема, письменниця Лариса Ніцой накинулася на автора вирішального голу в грі зі Швецією Артема Довбика через його спілкування російською мовою на пресконференції.

Тепер ситуацію прокоментував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Мова в спорті - це питання Гідності та етикету, поваги до себе, народу, країни", - зазначив Кремінь у коментарі для Новини.LIVE.

На уточнення про його позицію щодо висловлювань Лариси Ніцой, Кремень відповів, що не коментує інших.

"Не коментую інших. Я той, хто змусив почати говорити Шевченка українською", - додав Мовний омбудсмен.

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Пізніше Кремінь написав на своїй сторінці в Facebook, що мова особистого спілкування спортсменів не є сферою дії Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Але, за його словами, підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянської позиції, так і на принципах спортивної дипломатії.

Мовний омбудсмен підкреслив, що кожен громадянин України на міжнародних змаганнях є прикладом для свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу.

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"Саме тому Публічні виступи, коментарі або пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їх тренери, представники федерацій або клубів, в тому числі, по завершенню кар'єри, повинні бути державною мовою, а ось переклад повинні здійснювати організатори змагань", - додав Кремінь.

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