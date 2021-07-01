"Питання гідності": скандал у збірній Україні набирає обертів

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на російську мову футболістів збірної України.
Збірну України з футболу розкритикували за російську мову. Зокрема, письменниця Лариса Ніцой накинулася на автора вирішального голу в грі зі Швецією Артема Довбика через його спілкування російською мовою на пресконференції.
Тепер ситуацію прокоментував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
"Мова в спорті - це питання Гідності та етикету, поваги до себе, народу, країни", - зазначив Кремінь у коментарі для Новини.LIVE.
На уточнення про його позицію щодо висловлювань Лариси Ніцой, Кремень відповів, що не коментує інших.
"Не коментую інших. Я той, хто змусив почати говорити Шевченка українською", - додав Мовний омбудсмен.
Пізніше Кремінь написав на своїй сторінці в Facebook, що мова особистого спілкування спортсменів не є сферою дії Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Але, за його словами, підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянської позиції, так і на принципах спортивної дипломатії.
Мовний омбудсмен підкреслив, що кожен громадянин України на міжнародних змаганнях є прикладом для свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу.
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"Саме тому Публічні виступи, коментарі або пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їх тренери, представники федерацій або клубів, в тому числі, по завершенню кар'єри, повинні бути державною мовою, а ось переклад повинні здійснювати організатори змагань", - додав Кремінь.
Мовний скандал у збірній Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Збірна України в ніч на 30 червня в шотландському місті Глазго на стадіоні Хемпден Парк завдяки голу Артема Довбика перемогла команду Швеції і вперше в історії потрапила в 1/4 фіналу Євро-2020. Довбик в додатковий час другого екстра-тайму відправив м'яч у ворота шведів і зробив рахунок 2:1.
- Футболіст після матчу прокоментував перемогу російською мовою і нарвався на критику Лариси Ніцой. Письменниця назвала Довбика "марсіанином" і "московітом".
- Літератор також попросила тих, хто підтримував футболіста, по-дружньому сказати йому, що герої України говорять українською.
- Ніцой розповіла, що до неї нібито дзвонив герой матчу нападник Артем Довбик, якого вона критикувала за використання російської мови.
- Але пізніше з'ясувалося, що вона стала жертвою телефонного розіграшу.