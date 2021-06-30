Увійшов в історію: нападник збірної України побив рекорд легендарного Платіні

Артем Довбик вписав своє прізвище в історію не тільки України, а й усієї Європи.
У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла збірну Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Автором вирішального голу в овертаймі став форвард Артем Довбик, який вийшов замість травмованого Бесєдіна.
Нападник СК "Дніпра-1" відзначився на першій компенсованій до другого овертайму хвилині (120:37) – красиво головою замкнувши навіс Зінченка з лівого флангу, у такий спосіб ставши автором найпізнішого переможного голу в історії чемпіонатів Європи.
Попередній рекорд
Раніше рекорд належав легендарному французу Мішелю Платіні, який на Євро-1984 забив гол у ворота Португалії на 118:53.
Також гол Артема став другим пізнім забитим голом на чемпіонатах Європи взагалі – тут першість продовжує тримати турків Семих Сентюрк, який забив на 122-й хвилині у чвертьфіналі Євро-2008 у ворота Хорватії (121: 01).
Крім того, нападник Дніпра-1, у віці 24 років і 9 днів, став наймолодшим автором голу у складі України на Євро. Довбик обійшов півзахисника Олександра Зінченка, який відкрив рахунок у матчі зі Швецією. Той забив у віці 24 років і 196 днів.
Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020
- Збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи;
- Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик;
- В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0);
- Матч Україна – Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22: 00.