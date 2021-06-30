Увійшов в історію: нападник збірної України побив рекорд легендарного Платіні

Довбик побив рекорд легендарного Платіні / УНІАН

У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла збірну Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Автором вирішального голу в овертаймі став форвард Артем Довбик, який вийшов замість травмованого Бесєдіна.

Нападник СК "Дніпра-1" відзначився на першій компенсованій до другого овертайму хвилині (120:37) – красиво головою замкнувши навіс Зінченка з лівого флангу, у такий спосіб ставши автором найпізнішого переможного голу в історії чемпіонатів Європи.

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Раніше рекорд належав легендарному французу Мішелю Платіні, який на Євро-1984 забив гол у ворота Португалії на 118:53.

Також гол Артема став другим пізнім забитим голом на чемпіонатах Європи взагалі – тут першість продовжує тримати турків Семих Сентюрк, який забив на 122-й хвилині у чвертьфіналі Євро-2008 у ворота Хорватії (121: 01).

Крім того, нападник Дніпра-1, у віці 24 років і 9 днів, став наймолодшим автором голу у складі України на Євро. Довбик обійшов півзахисника Олександра Зінченка, який відкрив рахунок у матчі зі Швецією. Той забив у віці 24 років і 196 днів.

Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020