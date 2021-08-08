"Війна з РФ триває": у Міноборони відреагували на скандал з фото Магучіх

Ярослава Магучіх (праворуч) сфотографувалася зі спортсменкою з РФ / Reuters

У Міністерстві оборони України відреагували на дружні обійми української спортсменки Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене після завершення стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо.

"Наша бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів", - написала заступник міністра оборони Ганна Маляр в Facebook.

За її словами, фото Ярослави Магучіх поруч зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди олімпійського комітету Росії викликало обурену реакцію в суспільстві.

"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження і відповідальність. Вірне проходження спортивним традиціям, наприклад - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони стають призерами, відразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може стати об'єктом інформаційних спецоперацій ворога", - вважає заступник міністра оборони.

Разом з тим вона закликала припинити цькування Магучіх і дочекатися її власних пояснень.

Реклама

"Ярослава Магучіх в даний час знаходиться в Токіо. Відразу після її повернення у мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - резюмувала Маляр.

Раніше повідомлялося про те, що Магучіх тепло вітала російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо.

Магучіх і Ласіцкене обіймалися після закінчення змагань, а також разом позували для фотографів.

Як відомо, Ярослава Магучіх зайнята третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат 2,00 метра.