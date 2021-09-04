Вперше в історії літніх Паралімпіад найтитулованішим спортсменом став українець

Максим Крипак на Паралімпійських іграх в Японії завоював сім медалей.
Український плавець Максим Крипак достроково став найтитулованішим спортсменом на Паралімпіаді-2020 в Токіо. У столиці Японії Крипак завоював сім нагород, серед них – п'ять золотих, одна срібна і одна бронзова.
Відзначимо, що всього на рахунку Крипака тепер 15 медалей Паралімпійських ігор (10 з них – золоті), що автоматично дозволило йому стати найтитулованішим плавцем і загалом спортсменом в історії паралімпійської збірної України, повідомляє Tribuna.com.
Останній раз українці очолювали особистий медальний залік Паралімпіади ще у 2006 році. Тоді, на зимових Іграх в Турині, біатлоністка і лижниця Олена Юрковська завоювала шість нагород, серед яких було чотири "золота". А от на літніх Паралімпіадах представник України вперше в історії став переможцем неофіційного особистого медального заліку.
П'ять золотих нагород раніше на Іграх здобували лише сам Крипак – у 2016 році, а також інший плавець – Віктор Смирнов – у 2004 році.
Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.
- Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту. У скарбничці "синьо-жовтих" вже 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових.
- Україна займає п'яте місце у медальному заліку.