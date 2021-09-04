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Вперше в історії літніх Паралімпіад найтитулованішим спортсменом став українець

4 вересня 2021, 17:10

Максим Крипак на Паралімпійських іграх в Японії завоював сім медалей.

Максим Крипак
Українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади / paralympic.org.ua

Український плавець Максим Крипак достроково став найтитулованішим спортсменом на Паралімпіаді-2020 в Токіо. У столиці Японії Крипак завоював сім нагород, серед них – п'ять золотих, одна срібна і одна бронзова.

Відзначимо, що всього на рахунку Крипака тепер 15 медалей Паралімпійських ігор (10 з них – золоті), що автоматично дозволило йому стати найтитулованішим плавцем і загалом спортсменом в історії паралімпійської збірної України, повідомляє Tribuna.com.

Останній раз українці очолювали особистий медальний залік Паралімпіади ще у 2006 році. Тоді, на зимових Іграх в Турині, біатлоністка і лижниця Олена Юрковська завоювала шість нагород, серед яких було чотири "золота". А от на літніх Паралімпіадах представник України вперше в історії став переможцем неофіційного особистого медального заліку.

П'ять золотих нагород раніше на Іграх здобували лише сам Крипак – у 2016 році, а також інший плавець – Віктор Смирнов – у 2004 році.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

  • Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.
  • Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту. У скарбничці "синьо-жовтих" вже 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових.
  • Україна займає п'яте місце у медальному заліку.
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