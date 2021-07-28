Уперше в історії: Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади-2020

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала італійку Камілу Джорджі в 1/4 фіналу і пройшла в півфінал на літніх Олімпійських іграх-2020.
Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла в півфінал на літніх Олімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо.
Українка здолала італійку Камілу Джорджі в 1/4 фіналу, повідомляє сайт Великого тенісу України.
Світоліна виконала по 2 брейки в кожному сеті й програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 в першій партії і 4-1 у другій).
В активі Еліни Світоліної 6 ейсів, 3 подвійні помилки, 13 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 реалізованих брейкпоінта з 11.
На рахунку Каміли Джорджі 1 ейс, 4 подвійні помилки, 19 віннерів і 36 невимушених помилок, 2 реалізованих брейкпоінта з 2.
Зазначимо, Еліна Світоліна вперше в історії потрапить до півфіналу на Олімпійських іграх.
У півфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу Паула Бадоса (Іспанія, WTA 29) - Маркета Вондроушова (Чехія, WTA 42).
Медалі України на Олімпіаді-2020
- Українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої збірної на літніх Олімпійських іграх. Українка завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.
- Український спортсмен Ігор Рейзлін у поєдинку за третє місце на Олімпіаді в Токіо в чоловічому фехтуванні здобув перемогу над італійцем Андреа Сантареллі. Це друга "бронза" України на Олімпіаді в Токіо.
- Українські спортсмени заробили третю медаль на літніх Олімпійських іграх-2020. Пара Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.
- Українець Павло Коростильов показав хороший результат з кульової стрільби з пістолета на 10 метрів серед чоловіків, але вибув зі змагань за крок від медалі. Він опинився на четвертому місці в загальному заліку.