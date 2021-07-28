Уперше в історії: Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади-2020

Еліна Світоліна вперше виступить в 1/2 фіналу олімпійського турніру / Фото Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла в півфінал на літніх Олімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо.

Українка здолала італійку Камілу Джорджі в 1/4 фіналу, повідомляє сайт Великого тенісу України.

Світоліна виконала по 2 брейки в кожному сеті й програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 в першій партії і 4-1 у другій).

В активі Еліни Світоліної 6 ейсів, 3 подвійні помилки, 13 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 реалізованих брейкпоінта з 11.

На рахунку Каміли Джорджі 1 ейс, 4 подвійні помилки, 19 віннерів і 36 невимушених помилок, 2 реалізованих брейкпоінта з 2.

Зазначимо, Еліна Світоліна вперше в історії потрапить до півфіналу на Олімпійських іграх.

У півфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу Паула Бадоса (Іспанія, WTA 29) - Маркета Вондроушова (Чехія, WTA 42).

Медалі України на Олімпіаді-2020