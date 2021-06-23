Все вирішиться сьогодні: що потрібно Україні для виходу в плей-офф Євро-2020

Шанси України на плей-офф Євро-2020 / Reuters

Завершальний тур чемпіонату Європи-2020 все ще відкритий для несподіваних поворотів. 21 червня збірна України програла Австрії і сама ускладнила собі життя, віддавши 2 місце, а з ним і гарантовану путівку в плей-офф Євро-2020, втім, шанси є..

Вчора всі погляди були спрямовані на матч Хорватія - Шотландія, нічийний результат якої гарантував би нашій збірній вихід в плей-офф чемпіонату Європи. На жаль, обійшлося без подарунків: хорвати обіграли шотландців, тим самим гарантувавши собі місце в 1/8 фіналу.

Доля на Євро-2020 тепер в руках інших

У групі E збірну України влаштує два варіанти. Перший – поєдинок між Іспанією та Словаччиною закінчиться перемогою будь-якої з команд. Причому словаки повинні програти або з різницею у два і більше м'ячів, або в один м'яч, але 0:1, 1:2 або 2:3. Сенсаційна поразка піренейців виводить Україну в плей-офф при найбільш сприятливому розкладі.

При цьому, в обох випадках важливий результат паралельної гри – нічия або перемога Швеції в матчі з Польщею. Що показово, якщо шведи переможуть поляків, найімовірніше, вони вийдуть на збірну України в 1/8.

Матчі цієї групи почнуться 23 червня о 19:00.

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Євро-2020. Група E / ru.uefa.com

У групі F все куди драматичніше. Для виходу в плей-офф Україні потрібна велика перемога Франції над Португалією (з різницею три м'ячі і більше). У такому випадку Роналду і компанія фінішує третьою, але з різницею м'ячів -2 поступиться Україні.

Є ще зовсім божевільний варіант, коли португальці програють, а Угорщина переможе Німеччину з різницею як мінімум у 2 голи. Тоді завдяки меншій кількості жовтих/червоних карток ми обійдемо Бундестім. За таких умов розгромна перемога угорців теж підійде, а от 3:1 вже ні.

Матчі групи F почнуться 23 червня о 22:00.

Євро-2020. Група F / ru.uefa.com

Збірна України на Євро-2020: результати