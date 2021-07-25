Друга "бронза" України на Олімпіаді у Токіо: медаль отримав фехтувальник Рейзлін

Рейзлін здобув перемогу в поєдинку з Сантареллі з рахунком 15:12 / Reuters

Український спортсмен ігор Рейзлін в поєдинку за 3-е місце на Олімпіаді у Токіо в чоловічому фехтуванні здобув перемогу над італійцем Андреа Сантареллі. У дебюті протистояння супернику вдалося вирватися вперед, проте українець переламав хід поєдинку і переміг.

Поєдинок завершився з рахунком 15:12 на користь Рейзліна, в результаті чого одесит зміг отримати бронзу. Незважаючи на впевнений старт Сантареллі, який вже в дебюті вигравав з рахунком 4:1, українець зміг перехопити ініціативу і довів бій до своєї перемоги.читайте також"Витратила всі сили на останню сутичку": дзюдоїстка Білодід прокоментувала свою бронзову медаль

У півфіналі український спортсмен програв французькому спортсмену Роману Канноне з рахунком 15:10. На шляху до медалі Рейзліну вдалося перемогти швейцарців Штеффена (15:11) і Гейнцера (15:12). У чвертьфіналі Рейзлін виграв у єгиптянина Ельсаеда з рахунком 15:13.

Відомо, що 37-річний одесит ігор Рейзлін – віцечемпіон світу 2019 року у командних змаганнях з фехтування та бронзовий медаліст чемпіонату світу 2019 року в індивідуальних змаганнях.

До речі, це вже друга медаль українців на Олімпіаді. Першу завоювала дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка 24 липня теж здобула бронзу.

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Олімпіада-2020 у Токіо

У місті Токіо, столиці Японії, 23 липня стартували літні Олімпійські ігри. Олімпіада мала відбутися ще минулого року, проте її перенесли через пандемію COVID-19. Було прийнято рішення залишити 2020 рік у назві турніру, який проходить цього літа.

На Олімпіаді Україну представляють 157 спортсменів, які беруть участь у 29 видах змагань.

На змаганнях з кульової стрільби на 10 метрів серед чоловіків хороший результат показав спортсмен Павло Коростильов. Українець був за крок від медалі, проте в підсумку опинився на четвертому місці в загальному заліку. Олімпійським чемпіоном у цьому змаганні став іранець Джавад Форугхі.