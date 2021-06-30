"Виходили, як на війну": Зінченко поділився емоціями після перемоги над шведами на Євро-2020

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко подякував уболівальникам за підтримку і розповів, чому йому було складно налаштуватися на гру.
Українська збірна з футболу виходила на матч проти шведів на Євро-2020 як на війну. Про це розповів півзахисник збірної України Олександр Зінченко після перемоги в грі проти збірної Швеції.
"Сьогодні ми зуміли довести всій Європі та країні, що ми можемо досягати поставлених цілей. Ми заслужили цю перемогу. Завдання було зіграти компактно, єдиним блоком. Тому що шведи добре відбирають м'яч. Ця перемога досягнута коштом характеру. Ми виходили на цю гру, як на війну", – сказав Зінченко журналістам після поєдинку.
Він зазначив, що особисто йому налаштуватися було дуже складно через критику за невпевнену гру в груповому раунді турніру
Зінченко подякував уболівальникам за підтримку в матчі зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.
"Хотів би подякувати вболівальникам і тим, хто зумів прийти на стадіон. Ця перемога для всієї країни", - сказав футболіст.
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Україна пройшла в 1/4 фіналу на Євро-2020 - про що раніше писав Главред:
- 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.
- В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.
- Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з історичною перемогою в матчі зі шведами, а головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми емоціями і планом на гру.
- Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українських футболістів з перемогою в 1/8 фіналу Євро-2020. Дипломат прокоментував перемогу "жовто-синіх" українським патріотичним слоганом - "Слава Україні, героям слава!".