"Виходили, як на війну": Зінченко поділився емоціями після перемоги над шведами на Євро-2020

Збірна України вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу / Фото Reuters

Українська збірна з футболу виходила на матч проти шведів на Євро-2020 як на війну. Про це розповів півзахисник збірної України Олександр Зінченко після перемоги в грі проти збірної Швеції.

"Сьогодні ми зуміли довести всій Європі та країні, що ми можемо досягати поставлених цілей. Ми заслужили цю перемогу. Завдання було зіграти компактно, єдиним блоком. Тому що шведи добре відбирають м'яч. Ця перемога досягнута коштом характеру. Ми виходили на цю гру, як на війну", – сказав Зінченко журналістам після поєдинку.

Він зазначив, що особисто йому налаштуватися було дуже складно через критику за невпевнену гру в груповому раунді турніру

Зінченко подякував уболівальникам за підтримку в матчі зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

"Хотів би подякувати вболівальникам і тим, хто зумів прийти на стадіон. Ця перемога для всієї країни", - сказав футболіст.

читайте також"Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020

Україна пройшла в 1/4 фіналу на Євро-2020 - про що раніше писав Главред: