УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Випиваю - і мені гаплик": ексзірка Шахтаря розповів про п'янку за кермом

21 серпня 2021, 19:25

В'ячеслав Шевчук розповів, що любить випити вино або пиво на розлив.

шевчук
В'ячеслав Шевчук / Instagram В. Шевчука

Колишній провідний лівий захисник збірної України та донецького Шахтаря В'ячеслав Шевчук прокоментував скандальний випадок з поліцією, коли його затримали п'яним за кермом.

Знаменитий футболіст розповів про своє про скандальну ситуацію в інтерв'ю для BurBuzz.

"Я люблю випити вино червоне або пиво на розлив холодне. Випиваю кілька келихів - і мені гаплик. Після вечірки з нагоди 85-річчя "Шахтаря" не знаю, що зі мною сталося. Сів за кермо і поїхав", - сказав Шевчук.

"Це не прикрашає будь-якого чоловіка, так не можна робити. Я дуже жорстко до цього ставлюся. Наступного дня приніс вибачення громадськості в соцмережах. Не може людина сісти за кермо в такому стані. Для мене це був шок. Досі не можу зрозуміти, що сталося. Слава богу, що ніхто не постраждав! Більше не хочу особливо згадувати про це. "Кринжово" себе почуваю. Це дуже великий урок для мене", - додав екс-футболіст.

читайте такожСкандал з п'янкою за кермом: Екс-зірка Шахтаря Шевчук зробив гучну заяву

Реклама

Скандал з В'ячеславом Шевчуком:

Раньше Шевчук був затриманий співробітниками поліції у центрі Києва після повернення зі святкування 85-річчя футбольного клубу Шахтар Донецьк.

Спортсмен перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. При затриманні Шевчук чинив опір поліції.

Патрульні поліцейські на бульварі Лесі Українки зупинили автомобіль Porsche 911, за кермом якого перебував Шевчук.

Тест спортсмен проходити відмовився і почав штовхати патрульних, тим самим чинивши опір при затриманні.

viber
новини футболу новини спорту В'ячеслав Шевчук
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ірина Сопонару підкорила красою в занадто відвертому бікініІрина Сопонару підкорила красою в занадто відвертому бікіні Прикмети на 20 серпня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 20 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Путін вже почав торгуватися щодо транзиту газу через УкраїнуПутін вже почав торгуватися щодо транзиту газу через Україну Приходько вступилася за Зіброва і розкрила непривабливі факти про концерт на ОлімпійськомуПриходько вступилася за Зіброва і розкрила непривабливі факти про концерт на Олімпійському Як шахраї крадуть гроші через "Приват24": у Мережі попередили українцівЯк шахраї крадуть гроші через "Приват24": у Мережі попередили українців

Останні новини

21:23

"Стріляли гумовими кулями": українка з Кабула розповіла про звірства в аеропорту

21:02

В Одесі ревнивець розрізав жінці рот, а її співмешканця вдарив у живіт

20:37

Шмигаль висловився про Північний потік-2 і закликав ЄС до заходів проти РФ Відео

20:10

З'ясувалося, скільки заплатять Джамалі за виступ на Кримській платформі

19:36

В Україні почалася нова хвиля коронавірусу: коли буде пік Відео

Реклама
19:34

Кліматолог назвала небезпечні наслідки вирубки лісів у Карпатах Відео

18:54

Зеленський пообіцяв повернути могутність українського флоту Відео

18:47

Кліп Just Fly Макса Барських зі справжнім літаком набрав більше 3 мільйонів переглядів Відео

18:37

Україна встановила рекорд за кількістю медалей із боксу серед юніорів

18:35

Підсумки 30 років: ми залишилися демократією і повільно, але рухаємося вперед Погляд

18:26

Прикмети на 23 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

18:15

СТБ розкрив дату виходу 2 сезону Холостячки зі Златою Огневич

18:00

В Україні різко зміниться погода і налетить похолодання Відео

17:51

Родина Адамс 2 вийде в кінотеатрах з випередженням графіка Відео

17:30

Віра Брежнєва похвалилася апетитною фігурою на гарячому літньому фото

17:28

У Кирилівці двох туристів віднесло у відкрите море на надувному матраці Відео

16:55

"Моя Україно прекрасна": підбірка найкрасивіших місць України до Дня Незалезжності

16:51

Названо найнебезпечніше печиво, яке продають в українських супермаркетах Відео

16:24

Різкий стрибок захворюваності та смертей: експерт назвав терміни нової хвилі COVID-19

16:12

Tayanna шокувала українців жахливими умовами проїзду в українському поїзді Відео

Реклама
16:00

Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків Зодіаку: наклеп, любов з першого погляду або конфлікти Відео

15:54

Помер знаменитий актор і найвища людина в світі українського походження Ігор Вовковинський Відео

15:30

Настя Івлєєва офіційно підтвердила розлучення з Елджеєм

15:08

Тиск на Москву і нові санкції проти РФ: ключові тези з брифінгу Меркель і Зеленського Відео

14:58

Експерти розповіли, чому влада України не втримає низький тариф на електрику

14:54

"Загроза для всієї Європи": Меркель і Зеленський пригрозили РФ через Північний потік-2 Відео

14:45

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн-трансляцію Відео

14:34

Кріпосна 3 сезон - трейлер розкрив історію в стилі легендарної Анжеліки Відео

14:24

Найсмачніший старовинний рецепт варення на зиму з ревеню Відео

14:18

Головком ЗСУ закликав готуватися до наступу для звільнення окупованих територій

13:32

Королева Єлизавета II покарає Меган Маркл і принца Гаррі за зганьблену сім'ю

13:25

Меркель прибула в Україну і вирушила на переговори з Зеленським Відео

12:57

"Зірка в лобі, замість звивин": у герої пам'ятника копам у Києві впізнали генерала поліції

12:38

Оголосили всіх переможців Одеського кінофестивалю 2021 Відео

12:30

На Дніпропетровщині парашутисти станцювали гопак на висоті в 4 тисячі метрів Відео

12:20

Що буде з сумами за опалення в платіжках: в КМУ розповіли, до чого готуватися Відео

11:49

Штрафи до 40 тисяч і конфіскація: що потрібно знати водіям мотоциклів, мопедів і скутерів Відео

11:45

Соліст українського гурту Пошлая Молли затриманий за дебош після концерту в Росії Відео

11:41

Дві пенсії українцям за накопичувальною системою: експерти спрогнозували розмір виплат

11:09

Співачка Slavia відповіла на чутки про возз'єднання з Дзідзьо

Реклама
10:46

День ангела у вересні за церковним календарем: Іван, Анна, Марія - іменинники місяця

10:40

Ані Лорак відзначилася неоднозначним висловлюванням на Новій Хвилі в Росії Відео

10:39

"Головою в бортик без мене": олімпійська чемпіонка Баюл відмовилася від громадянства України

10:27

Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків Зодіаку: борги, доленосна зустріч і підступи недоброзичливців Відео

10:02

Конфуз в СБУ: випускникам Академії вручили Іменні медалі від Баканова

09:43

"Спасибі, Росія! Спасибі, Одеса": легендарний режисер оскандалився на Одеському кінофестивалі Відео

09:30

Скандал на Тернопільщині: заради флагштока до Дня Незалежності зруйнували історичну пам'ятку Відео

08:55

В Україні зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу Відео

08:39

Приголубить теплом: погода в Україні на 22 серпня - прогноз Відео

08:08

Рейс з Кабула: в Україну прибув борт з евакуйованими з Афганістану Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти