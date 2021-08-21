"Випиваю - і мені гаплик": ексзірка Шахтаря розповів про п'янку за кермом

В'ячеслав Шевчук / Instagram В. Шевчука

Колишній провідний лівий захисник збірної України та донецького Шахтаря В'ячеслав Шевчук прокоментував скандальний випадок з поліцією, коли його затримали п'яним за кермом.

Знаменитий футболіст розповів про своє про скандальну ситуацію в інтерв'ю для BurBuzz.

"Я люблю випити вино червоне або пиво на розлив холодне. Випиваю кілька келихів - і мені гаплик. Після вечірки з нагоди 85-річчя "Шахтаря" не знаю, що зі мною сталося. Сів за кермо і поїхав", - сказав Шевчук.

"Це не прикрашає будь-якого чоловіка, так не можна робити. Я дуже жорстко до цього ставлюся. Наступного дня приніс вибачення громадськості в соцмережах. Не може людина сісти за кермо в такому стані. Для мене це був шок. Досі не можу зрозуміти, що сталося. Слава богу, що ніхто не постраждав! Більше не хочу особливо згадувати про це. "Кринжово" себе почуваю. Це дуже великий урок для мене", - додав екс-футболіст.

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Скандал з В'ячеславом Шевчуком:

Раньше Шевчук був затриманий співробітниками поліції у центрі Києва після повернення зі святкування 85-річчя футбольного клубу Шахтар Донецьк.

Спортсмен перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. При затриманні Шевчук чинив опір поліції.

Патрульні поліцейські на бульварі Лесі Українки зупинили автомобіль Porsche 911, за кермом якого перебував Шевчук.

Тест спортсмен проходити відмовився і почав штовхати патрульних, тим самим чинивши опір при затриманні.