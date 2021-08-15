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З'ясувалося, хто очолить збірну України з футболу

15 серпня 2021, 21:11

Олександр Васильович розпочав свою тренерську кар'єру в 1993 помічником тренера в запорізькому Торпедо.

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Збірну України з футболу очолить Олександр Петраков

Збірну України з футболу очолить Олександр Петраков. Сергій Ребров не розриватиме контракт з арабським Аль-Айномі та продовжить працювати в клубі, повідомляє Meta-ratings.com.ua з посиланням на свої джерела..

Помічником Петракова стане Андрій Анненков. Тренерський дует працював з молодіжною збірною України і привів її до чемпіонства на світовій першості в 2019 році. По завершенні 2019 року потрапив до списку найкращих світових тренерів національних збірних.

Офіційно Петраков в якості нового головного тренера національної збірної України буде представлений у вівторок, 17 серпня.

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Олександр Васильович почав свою тренерську кар'єру в 1993 помічником тренера в запорізькому Торпедо. Першим клубом, який він очолив, став київський ЦСКА - 2 в 1998 році. З 2010 року почав тренувати збірні України з U-16 по U-20.

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Нагадаємо, 9 серпня виконком Української Асоціації футболу (УАФ) не визначився з новим головним тренером національної команди на засіданні.

1 серпня нинішнього року стало відомо, що Андрій Шевченко залишає посаду головного тренера збірної України у зв'язку із закінченням терміну контракту.

Він висловив слова подяки Українській асоціації футболу, гравцям збірної і всім, хто має відношення до команди.

Переможець Чемпіонату світу може очолити основну збірну України. Так, у ЗМІ з'явилася інформація, що УАФ допоможе Сергію Реброву з компенсацією за розрив контракту з еміратським клубом Аль-Айн, якщо сума не перевищить 1 млн євро, для того, щоб він міг очолити збірну України.

футбол Сергій Ребров новини України
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