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"Я думаю про свою дружину, зрозумів?": Усик розлютився на журналіста і пішов з інтерв'ю

26 вересня 2021, 20:18

Після бою в українського боксера стався курйозний випадок з одним з журналістів.

Олександр Усик
Олександр Усик тріумфально виграв у Джошуа / Reuters

Український боксер Олександр Усик після тріумфальної перемоги над британцем Ентоні Джошуа, розгнівався на інтерв'ю.

Ситуація сталася під час розмови Олександра Усика з представником каналу iFL TV про бій-реванш.

Журналіст поцікавився в українського боксера чи буде реванш. На що Олександр Усик відповів: "Я не думаю зараз про це. Я думаю про свою дружину, зрозумів?".

Журналіст вказав на якусь дівчину, яка перебувала за кадром і перепитав у Усика: "це твоя дружина?".

Український боксер подивився на журналіста з подивом і жорстко відповів: "Ні". Журналіст після цього приніс вибачення Олександру Усику, а той жартома дуже серйозно подивився на нього, зробив вигляд, що образився і мовчки пішов з кадру.

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Відзначимо, після оголошення результату бою Олександр Усик в рингу не стримав емоцій і розплакався. Він присвятив свою перемогу родині і своїй дружині, так рівно 12 років тому в цей день він зробив їй пропозицію.

"Сьогодні наша з дружиною річниця - 12 років тому в цей день я зробив їй пропозицію. Зараз я хочу додому, тому що я готувався до цього поєдинку з січня і був мало зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Я хочу спостерігати, як вони бавляться, кричать, бруднять одяг", - сказав він журналістам.

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Джошуа-Усик: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг, що прозвучав на 5 секунд раніше.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. В його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець отримав 24 перемоги і зазнав 2 поразки.

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Олександр Усик
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