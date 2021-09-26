"Я можу краще": Усик прокоментував перемогу над Джошуа

Олександр Усик став чемпіоном світу / Reuters

Боксер Олександру Усик повернув до України титули, які раніше належали Володимиру Кличку.

Відразу після оголошення результатів бою, Усик прямо на рингу прокоментував свою перемогу.

"Дуже багато значить для мене (перемога - ред.) бій пройшов, як я припускав, були пару моментів, коли Джошуа затискав, але це незначні речі", - говорить Усик.

Він також розповів, що не ставив завдання нокаутувати Джошуа в 12 раунді.

"Нокаутувати в 12 раунді? Не було такого завдання. Спочатку я хотів, але потім мій тренерський штаб привів почуття. Єдине, що я хотів зробити - прославити свого Господа Ісуса Христа. Перемога - це від нього", - зазначив український боксер.

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Також Усик подякував своїй родині та дітям за підтримку.

"Я хочу передати привіт дочці Єлизаветі, Кирило Михайло, передаю вам привіт. Сьогодні 12 років тому моя дружина сказала "так". Сьогодні подвійне щастя. На даний момент я хочу додому, тому що я з січня місяця дуже сильно готувався до поєдинку і був мало зі своєю сім'єю, скучив за дітьми. Хочу бачити, як вони балуються, кричать. Сьогодні ви побачили не найкращого Усика. Я можу краще", - додав Усик.

Відзначимо, в Лондоні відбувся бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

На кону стояли пояси за версіями:

Всесвітньої боксерської організації (WBO),

Всесвітньої боксерської асоціації (WBA),

Міжнародної федерації боксу (IBF),

Міжнародної боксерської організації (IBO).

У всіх 12 раундах український боксер домінував і таким чином сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа.

Усик не зміг перемогти достроково, натомість здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.