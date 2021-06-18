Андрій Ярмоленко потролив Роналду і підірвав Мережу

Андрій Ярмоленко потролив Роналду і Погба / скріншот

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, якого визнали найкращим гравцем поєдинку проти Північної Македонії на Євро-2020, потролив нападника збірної Португалії та Ювентуса Кріштіану Роналду і півзахисника збірної Франції та Манчестер Юнайтед Поля Погба, які прибрали від себе пляшки з колою і пивом під час пресконференцій в рамках чемпіонату.

Ярмоленко на післяматчевій пресконференції навпаки присунув до себе ближче пляшки з Coca-Cola і пивом Heineken. Відео опублікували в Twitter.

"Я бачив, Роналду прибрав колу. Я її поставлю, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною!", - сказав український футболіст, після чого розсміявся і встав з-за столу.

Як повідомляв Главред, напередодні Кріштіану Роналду на передматчевій пресконференції на Євро-2020 рішучим жестом відсунув від себе пляшки з Coca-Cola та негайно обрушив акції однойменної корпорації.

Згодом у схожій ситуації опинився француз Поль Погба, в немилість якого потрапило спонсорське пиво. Італієць Мануель Локателлі також відсунув пляшку з Coca-Cola у бік.