Ярмоленко прокоментував гру, в якій Англія опустила Україну на землю / Reuters

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко висловився про розгромну поразку від Англії (0:4) в 1/4 фіналу Євро-2020. Він зазначив, що команда Гарета Саутгейта перемогла заслужено. За його словами, швидкий м'яч англійців завдав "синьо-жовтим" серйозного удару, оскільки зламав план тренерського штабу на поєдинок.

"Вважаю, що Англія заслужено виграла сьогодні. Я їх вітаю і бажаю удачі. Напевно, нас надломив цей швидкий м'яч, тому що у нас була стратегія і тактика на цю гру. Але коли ти пропускаєш швидкий м'яч на 3-й хвилині, відразу все ламається - доводиться перебудовуватися", - сказав Андрій в ефірі програми "Великий футбол".

Він підкреслив, що для нашої збірної прохід в 1/4 фіналу Євро-2020 - величезне досягнення

"Ми - відмінна команда з хорошим колективом. Ми знаємо, як і завдяки чому ми можемо грати. Попри те, що ми програли 0:4, я пишаюся перебуванням в цьому колективі. Вважаю, для нашої збірної прохід в таку стадію - величезне досягнення. Вітаю наших уболівальників з таким результатом", - додав Ярмоленко.

Також він підбив підсумки виступу України на континентальній першості.

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"Ми виступили добре. Звичайно, в деяких іграх могли зіграти краще, але я задоволений загальним результатом. Ми затрималися довше, ніж такі команди, як Португалія, Німеччина, тому я можу тільки привітати наших уболівальників з цим. Так, сьогодні ми програли, але я вважаю, що потрібно дивитися, кому ми поступилися - вважаю, одній з кращих команд світу", - заявив Ярмоленко.

Нагадаємо, у суботу, 3 липня, збірна України провела матч 1/4 на Чемпіонаті Європи з футболу проти команди Англії. Підопічні Андрія Шевченка програли з розгромним рахунком 0:4 у Римі команді Гарета Саутгейта.

29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.