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Заруба на 50 мільйонів: Ф'юрі побив Вайлдера в бою з трьома нокдаунами за титул WBC

10 жовтня 2021, 10:03

Розв'язка бою настала в передостанньому раунді. Тайсон Ф'юрі провів серію потужних ударів, після чого Деонтей Вайлдер звалився на поміст.

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Епізод бою Ф'юрі-Вайлдер / Reuters

В американському Лас-Вегасі відбувся бій між британцем Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) за чемпіонський титул WBC.

Перемогу у видовищному бою здобув британський боксер, повідомляє Reuters.

Відзначимо, що в 3-му раунді Ф'юрі відправив Вайлдера в нокдаун. А в 4-му раунді вже американець потряс суперника і вже Ф'юрі двічі лежав на рингу. При цьому британця від поразки врятував гонг.

У той же час ближче до середини бою стала очевидною перевага Ф'юрі. Вже в 10-му раунді британський боксер відправив суперника в нокдаун.

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/ Reuters

Розв'язка бою настала в передостанньому раунді. Ф'юрі провів серію потужних ударів, потрапив американцеві в голову, після чого Вайлдер остаточно відправився на поміст рингу.

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/ Reuters

Додамо, що Ф'юрі отримав за третій бій $30 млн, а його суперник – не менше $20 млн.

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/ Reuters

Як відомо, перший бій цих боксерів в грудні 2018 року завершився внічию, а в другому поєдинку в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 7-му раунді і став чемпіоном світу WBC.

Бій Усик-Джошуа

Український боксер Олександр Усик 25 вересня на стадіоні Тоттенхем Хотспур в Лондоні провів бій з чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі, британцем Ентоні Джошуа. За підсумками поєдинку Усик сенсаційно здобув впевнену перемогу над опонентом і став володарем всіх вищевказаних поясів, опинившись чемпіоном світу з боксу в 3 версіях у важкій вазі.

Промоутер британця Едді Хірн після поєдинку сказав, що Ентоні Джошуа має намір провести бій-реванш з Олександром Усиком. Даний пункт прописаний в угоді сторін.

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Тайсон Ф'юрі Деонтей Вайлдер новини спорту Новини боксу
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