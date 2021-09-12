Зеленський зустрівся з президентом МОК і заявив про намір провести зимову Олімпіаду в Україні

Україна запропонувала провести зимові Олімпійські ігри в Україні / Reuters

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом у Києві. Вони обговорили Олімпійські ігри в Токіо та перспективи для України.

Під час зустрічі Зеленський привітав Томаса Баха з проведенням безпечних та успішних Олімпійських ігор та підтримку українського спорту - співрозмовники відзначили видатні результати українських спортсменів, йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Також президент України поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і для цього вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом, направивши делегацію до штаб-квартири МОК в Лозанні.

"Томас Бах привітав цю ініціативу, враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно дивовижну презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Токіо, столиці Японії, офіційно завершилися літні Олімпійські ігри-2020. Боротьбу за заповітні олімпійські нагороди вели 157 українських спортсменів – це найменша кількість учасників від України на літніх іграх за часи незалежності.

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Українська збірна посіла 43-е місце в медальному заліку і 14-е місце за загальною кількістю олімпійських нагород - у нас їх 19. Медальний залік з 38 золотими медалями, 31 срібними та 18 бронзовими очолює Китай.

читайте такожПризерці Олімпіади, яка подарувала квартиру тренеру, вручили ще одне житло5 вересня українські паралімпійці завершили свій виступ на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо і завоювали 98 нагород. Протягом 12 днів наші спортсмени показували тріумфальні результати у 15 видах спорту.

Усього наші спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті медалі, 47 срібних нагород і 27 бронзових медалей.