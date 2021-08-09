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Беленюк різко розкритикував склад української делегації на Олімпіаді-2020

9 серпня 2021, 23:05

Нардеп-спортсмен зазначив, що сам мав певні складнощі у зв'язку з обмеженням на кількість тренерів на команду.

Беленюк, Олімпіада, греко-римська боротьба
Беленюк розкритикував склад української делегації в Токіо / Фото: noc-ukr.org

Володар єдиної золотої медалі України в Токіо з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк розкритикував склад української делегації.

За його словами, кількість чиновників у ній варто було скоротити на користь тренерів.

"Всі вже чули про проблему з відсутністю тренера у нашої стрибунки з жердиною Марини Килипко, яка посіла п'яте місце... Марина кілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо включення до делегації її тренера, але не була почута. У підсумку на Олімпіаду поїхала без тренера", - розповів на своїй сторінці в Facebook нардеп, який є заступником голови парламентського Комітету молоді та спорту.

Нардеп-спортсмен також зазначив, що сам мав певні складнощі у зв'язку з обмеженням на кількість тренерів на команду.

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"Але в той же час досить велика кількість функціонерів поїхала на Олімпіаду. Думаю, що якби було бажання, можна було б кілька працівників Міністерства залишити працювати, а надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо", — додав він.

Нагадаємо, раніше Жан Беленюк (до 87 кг) найвдалішим чином виступив у фінальній сутичці на Олімпійських Іграх в Токіо.

Він переміг у фіналі з рахунком 5: 1 Віктора Льорінця з Угорщини. І тим самим Беленюк приніс єдину золоту медаль для України на Олімпіаді-2020.

До того Беленюк в 1/8 фіналу виграв у серба зурабі Датунашвілі (3:1), а в 1/4 фіналу насилу здолав Башира Сід Азара з Алжиру (1*:1). Суперником у півфіналі був Іван Хуклек з Хорватії, і Жан впевнено виграв (7: 1).

Токио Олімпіада-2020 Жан Беленюк Слуга народу новини України новини спорту
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