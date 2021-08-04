Жан Беленюк виграв для України перше олімпійське золото

Жан Беленюк / Reuters

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) найвдалішим чином виступив у фінальній сутичці на Олімпійських іграх у Токіо.

Він переміг у фіналі з рахунком 5: 1 Віктора Льорінця з Угорщини.

До того Беленюк в 1/8 фіналу виграв у серба зурабі Датунашвілі (3:1), а в 1/4 фіналу насилу здолав Башира Сід Азара з Алжиру (1*:1). Суперником у півфіналі був Іван Хуклек з Хорватії, і Жан впевнено виграв (7: 1).

Льорінц-триразовий призер чемпіонатів світу. На останньому чемпіонаті світу здобув "срібло".

читайте такожСвітоліна виборола першу для України олімпійську медаль у тенісі

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Нагадаємо, раніше молодий український борець Парвіз Насібов встиг створити сенсацію. Він у фіналі змагання з греко-римської боротьби (до 67 кг) у важкому поєдинку поступився Мохаммадрезі Гераї, але приніс у скарбничку України другу срібну медаль.

Медальний залік України на Олімпіаді-2020

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