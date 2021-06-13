Дружина Шевченка неймовірно підтримала збірну України перед матчем Євро-2020

Підтримує нашу збірну і дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка.
Перша ракетка України Еліна Світоліна вже готова вболівати на нашу збірну в першому для неї матчі Євро-2020 проти Нідерландів. Гра в Амстердамі розпочнеться в неділю о 22:00.
Краща українська тенісистка нанесла на своє обличчя два прапори України - один намальований на щоці, а інший проходить вниз від брови.
Фото свого патріотичного розфарбування Світоліна опублікувала вставши в боксерську стійку з кулаком – а-ля Кличко, немов закликаючи команду Андрія Шевченка нокаутувати Нідерланди.
Крім того, в прекрасний Амстердам наші футболісти прибули ще в п'ятницю ввечері. Підтримати своїх чоловіків прилетіли і деякі дружини.
Дружина Романа Яремчука прибула до Нідерландів, а компанію Яремчук склала Тетяна – дружина півзахисника збірної Євгена Макаренка.
А ось Інна, дружина Андрія Ярмоленка, засвітилася на Євро – 2020 з юним поколінням у формі Вест Хема - нинішнього клубу нашого вінгера.
Підтримує нашу збірну і дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка американська модель. Крістен розмістила на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона позує у футболці збірної України і макіяжі в національних кольорах.
"До дня матчу готова. Вперед, Україно", – написала під фото дружина Шевченка.
Нагадаємо, збірна України сьогодні, 13 червня, проведе свій перший матч в рамках Євро-2020. Початок поєдинку о 22:00.
Скандал з новою формою збірної України на Євро-2020 - про що раніше повідомляв Главред:
- Україна вирішила виступати на чемпіонаті Європи з футболу в екіпіровці з картою окупованого Росією Криму і гаслом "Слава Україні – Героям слава".
- Росія висловила протест у зв'язку з рішенням України і сподівалася, що українській збірній заборонять грати в такій формі.
- В УЄФА 7 червня заявили, що Україна не порушила правила організації, тому може виступати в заявленій екіпіровці.
- Однак 10 червня після скарги Росії в УЄФА в організації сказали, що Україні заборонять виступати у футболках з гаслом "Героям слава".
- 11 червня Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила карту України з Кримом, а також гасло "Слава Україні - Героям слава" в якості офіційних футбольних символів.
- Пізніше УАФ вдалося домовитися з УЄФА, щоб лозунг "Героям слава" залишився на амуніції української збірної. Але тепер він буде розташований на внутрішній стороні футболки.