Дружина Шевченка неймовірно підтримала збірну України перед матчем Євро-2020

Андрій Шевченко перед матчем Нідерланди-Україна / УАФ

Перша ракетка України Еліна Світоліна вже готова вболівати на нашу збірну в першому для неї матчі Євро-2020 проти Нідерландів. Гра в Амстердамі розпочнеться в неділю о 22:00.

Краща українська тенісистка нанесла на своє обличчя два прапори України - один намальований на щоці, а інший проходить вниз від брови.

Фото свого патріотичного розфарбування Світоліна опублікувала вставши в боксерську стійку з кулаком – а-ля Кличко, немов закликаючи команду Андрія Шевченка нокаутувати Нідерланди.

Крім того, в прекрасний Амстердам наші футболісти прибули ще в п'ятницю ввечері. Підтримати своїх чоловіків прилетіли і деякі дружини.

Дружина Романа Яремчука прибула до Нідерландів, а компанію Яремчук склала Тетяна – дружина півзахисника збірної Євгена Макаренка.

А ось Інна, дружина Андрія Ярмоленка, засвітилася на Євро – 2020 з юним поколінням у формі Вест Хема - нинішнього клубу нашого вінгера.

Підтримує нашу збірну і дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка американська модель. Крістен розмістила на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона позує у футболці збірної України і макіяжі в національних кольорах.

"До дня матчу готова. Вперед, Україно", – написала під фото дружина Шевченка.

Нагадаємо, збірна України сьогодні, 13 червня, проведе свій перший матч в рамках Євро-2020. Початок поєдинку о 22:00.

Скандал з новою формою збірної України на Євро-2020 - про що раніше повідомляв Главред: