УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Жорстка відповідь УЄФА Суперлізі: драконівські санкції та реформа ЛЧ

19 квітня 2021, 16:33

Александер Чеферін назвав засновників Суперліги "брудною дюжиною".

В УЄФА відповіли на створення Суперліги
В УЄФА відповіли на появу Суперліги / фото: lenta-ua.net

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняли рішення кардинально реформувати формат розіграшу Ліги чемпіонів.

Як пише Deutsche Welle, заява УЄФА з'явилася відразу після оголошення топ-клубами Європи про створення Суперліги.

Згідно з нововведеннями від УЄФА, з 2024 року в Лізі чмепіонов братиме участь 36 команд (замість 32-х) і не буде групового раунду.

Також будуть надані місця для елітних клубів, які провалили кваліфікацію.

Крім цього не буде групового етапу і замість нього буде одна ліга, де вісім найкращих команд пройдуть у плей-офф. Решта візьмуть участь у новому відбірковому раунді плей-офф.

Новий формат турніру гарантує всім командам по 10 поєдинків, що допоможе клубам збільшити їх дохід.

Крім того, президент УЄФА Александер Чеферін жорстко відреагував на заяву провідних клубів про створення незалежного турніру – Суперліги.

"На мій погляд, ця ідея - плювок в обличчя всім любителям футболу. І ми не дозволимо наші цінності відібрати їх у нас", - сказав Чеферін.

Він підкреслив, що УЄФА розподіляє практично 90% всіх доходів на фінансування молодіжних, аматорських, жіночих команд, фінансування дитячого фонд.

"Якщо хтось думає, що в Суперлізі гроші – ми направляємо гроші на допомогу всім підрозділам футболу. У Суперлізі все впирається в гроші для дюжини - не хочу називати її брудною дюжиною. А ми займаємося розвитком футболу. Для деяких не існує солідарності, єдності – існують тільки їх кишені. Новий формат Ліги чемпіонів дозволяє зберегти відкриті турніри в Європі і зберегти національні цінності футболу", - говорить Чеферін.

Він додав, що УЄФА не допустить гравців клубів Суперліги до участі в чемпіонатах світу та Європи.

читайте такожЯк дограватимуть Лігу чемпіонів: в УЄФА анонсували рішення

Скандал через появу Суперліги:

  • Розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2020/2021 року були тимчасово припинені через створення нового турніру ‒ європейської Суперліги.
  • У свою чергу УЄФА готовий застосувати суворі покарання до клубів, які вступили в Суперлігу.
  • Повідомляється, що 12 клубів-засновників європейської Суперліги отримають 3,5 мільярда євро.
Ліга чемпіонів Александер Чеферін новини футболу новини спорту Суперліга
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не такЧотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не так Менструація визначає тривалість життя: як дізнатися своюМенструація визначає тривалість життя: як дізнатися свою В окупованому Сніжному загинула 2-річна дівчинка: в ОБСЄ з'ясували подробиці трагедіїВ окупованому Сніжному загинула 2-річна дівчинка: в ОБСЄ з'ясували подробиці трагедії Чи дасть Путін померти Навальному у тюрміЧи дасть Путін померти Навальному у тюрмі Телеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образіТелеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образі

Останні новини

10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:40
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
Реклама
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:06
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
09:01
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу Росії щодо Донбасу Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
Реклама
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
Реклама
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти