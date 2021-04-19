Жорстка відповідь УЄФА Суперлізі: драконівські санкції та реформа ЛЧ

В УЄФА відповіли на появу Суперліги / фото: lenta-ua.net

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняли рішення кардинально реформувати формат розіграшу Ліги чемпіонів.

Як пише Deutsche Welle, заява УЄФА з'явилася відразу після оголошення топ-клубами Європи про створення Суперліги.

Згідно з нововведеннями від УЄФА, з 2024 року в Лізі чмепіонов братиме участь 36 команд (замість 32-х) і не буде групового раунду.

Також будуть надані місця для елітних клубів, які провалили кваліфікацію.

Крім цього не буде групового етапу і замість нього буде одна ліга, де вісім найкращих команд пройдуть у плей-офф. Решта візьмуть участь у новому відбірковому раунді плей-офф.

Новий формат турніру гарантує всім командам по 10 поєдинків, що допоможе клубам збільшити їх дохід.

Крім того, президент УЄФА Александер Чеферін жорстко відреагував на заяву провідних клубів про створення незалежного турніру – Суперліги.

"На мій погляд, ця ідея - плювок в обличчя всім любителям футболу. І ми не дозволимо наші цінності відібрати їх у нас", - сказав Чеферін.

Він підкреслив, що УЄФА розподіляє практично 90% всіх доходів на фінансування молодіжних, аматорських, жіночих команд, фінансування дитячого фонд.

"Якщо хтось думає, що в Суперлізі гроші – ми направляємо гроші на допомогу всім підрозділам футболу. У Суперлізі все впирається в гроші для дюжини - не хочу називати її брудною дюжиною. А ми займаємося розвитком футболу. Для деяких не існує солідарності, єдності – існують тільки їх кишені. Новий формат Ліги чемпіонів дозволяє зберегти відкриті турніри в Європі і зберегти національні цінності футболу", - говорить Чеферін.

Він додав, що УЄФА не допустить гравців клубів Суперліги до участі в чемпіонатах світу та Європи.

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Скандал через появу Суперліги: