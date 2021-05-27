Зідан остаточно вирішив покинути Реал Мадрид

Зінедін Зідан залишає посаду головного тренера мадридського Реала / УНІАН

Француз Зінедін Зідан вирішив перестати бути головним тренером іспанського футбольного клубу – Реал Мадрид.

Мадридський Реал завжди буде домом Зідана, йдеться на сайті команда.

Клуб висловив вдячність Зідану за його професіоналізм та відданість справі.

Нагадаємо, Зінедін Зідан вже йшов з посади головного тренера клубу Реал Мадрид. Фахівець став наставником команди у 2016 році, а пішов з посади головного тренера у 2018-му.

Тоді під керівництвом Зідана клуб завоював титул чемпіона Іспанії та тричі поспіль ставав переможцем Ліги чемпіонів.

У 2019 році фахівець знову очолив клуб.

У сезоні 2020/2021 Реал Мадрид не завоював трофеїв – в іспанській Ла Лізі посів друге місце, а у Лізі чемпіонів дійшов лише до півфіналу.

Раніше стало відомо, що у Зідана є розбіжності з президентом Реала Флорентіно Пересом.