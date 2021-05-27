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Зідан остаточно вирішив покинути Реал Мадрид

27 травня 2021, 13:44

Мадридський Реал обезголовлено. Клуб вже відреагував на відхід Зідана.

Зідан залишає посаду головного тренера мадридського Реала
Зінедін Зідан залишає посаду головного тренера мадридського Реала / УНІАН

Француз Зінедін Зідан вирішив перестати бути головним тренером іспанського футбольного клубу – Реал Мадрид.

Мадридський Реал завжди буде домом Зідана, йдеться на сайті команда.

Клуб висловив вдячність Зідану за його професіоналізм та відданість справі.

Нагадаємо, Зінедін Зідан вже йшов з посади головного тренера клубу Реал Мадрид. Фахівець став наставником команди у 2016 році, а пішов з посади головного тренера у 2018-му.

Тоді під керівництвом Зідана клуб завоював титул чемпіона Іспанії та тричі поспіль ставав переможцем Ліги чемпіонів.

У 2019 році фахівець знову очолив клуб.

У сезоні 2020/2021 Реал Мадрид не завоював трофеїв – в іспанській Ла Лізі посів друге місце, а у Лізі чемпіонів дійшов лише до півфіналу.

Раніше стало відомо, що у Зідана є розбіжності з президентом Реала Флорентіно Пересом.

  • Довідка. Зінедін Зідан народився 23 червня 1972 року у французькому Марселі, пише Вікіпедія. Зідан дебютував у професійному футболі у 1989 році.
  • Грав за низку клубів, зокрема, виступав за французький Бордо, італійський Ювентус та за Реал Мадрид.
  • Футболіста у 1998, 2000 та 2003 роках визнавали найкращим у світі. У 2004 році в УЄФА визнали Зідана найкращим футболістом п'ятдесятиріччя.
  • Тренерська кар'єра Зідана розпочалася у 2009 році – 1 червня він став помічником президента мадридського Реала Флорентіно Переса.
Реал Мадрид Зінедін Зідан
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