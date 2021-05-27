Зідан остаточно вирішив покинути Реал Мадрид

Мадридський Реал обезголовлено. Клуб вже відреагував на відхід Зідана.
Француз Зінедін Зідан вирішив перестати бути головним тренером іспанського футбольного клубу – Реал Мадрид.
Мадридський Реал завжди буде домом Зідана, йдеться на сайті команда.
Клуб висловив вдячність Зідану за його професіоналізм та відданість справі.
Нагадаємо, Зінедін Зідан вже йшов з посади головного тренера клубу Реал Мадрид. Фахівець став наставником команди у 2016 році, а пішов з посади головного тренера у 2018-му.
Тоді під керівництвом Зідана клуб завоював титул чемпіона Іспанії та тричі поспіль ставав переможцем Ліги чемпіонів.
У 2019 році фахівець знову очолив клуб.
У сезоні 2020/2021 Реал Мадрид не завоював трофеїв – в іспанській Ла Лізі посів друге місце, а у Лізі чемпіонів дійшов лише до півфіналу.
Раніше стало відомо, що у Зідана є розбіжності з президентом Реала Флорентіно Пересом.
- Довідка. Зінедін Зідан народився 23 червня 1972 року у французькому Марселі, пише Вікіпедія. Зідан дебютував у професійному футболі у 1989 році.
- Грав за низку клубів, зокрема, виступав за французький Бордо, італійський Ювентус та за Реал Мадрид.
- Футболіста у 1998, 2000 та 2003 роках визнавали найкращим у світі. У 2004 році в УЄФА визнали Зідана найкращим футболістом п'ятдесятиріччя.
- Тренерська кар'єра Зідана розпочалася у 2009 році – 1 червня він став помічником президента мадридського Реала Флорентіно Переса.