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Зінченко після гри зі Швецією довів вагітну дружину до сліз

1 липня 2021, 23:21

Влада і Олександр зараз очікують первістка.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко довів дружину до сліз / Фото Reuters

Дружина лідера збірної України Олександра Зінченка показала відео перших хвилин зустрічі зі своїм чоловіком після переможного матчу в 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи-2020.

Задоволений Зінченко по закінченню зустрічі зі Швецією прийшов в мікст-зону, де його чекала Влада.

Влада Седан, яка працює на Євро-2020 журналісткою, обняла і поцілувала свого чоловіка. Пара обнявшись кілька секунд стояла нерухомо.

Розчулена дівчина не змогла стримати емоцій, розридавшись на руках у чоловіка.

Після нетривалої паузи Олександр попрощався зі своєю коханою і пішов у роздягальню до збірної України.

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"У нас були важкі та емоційні часи минулого місяця. Але все закінчено. Я завжди з тобою", – підписала відео Влада Седан в Instagram.

Варто відзначити, що Влада і Олександр зараз очікують первістка.

Нагадаємо, що матч Швеція-Україна пройшов в Глазго на Хемпден парку і завершився в додатковий час (2:1).

В 1/4 фіналу Євро-2020 Україна зустрінеться з Англією 3 липня.

Евро-2020 збірна України з футболу Олександр Зінченко
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