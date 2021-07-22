"Зрада" прийшла, звідки не чекали: на сайті Олімпійських ігор Крим відділили від України кордоном

На сайті Олімпійських ігор Крим розділили з Україною / скріншот

На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020, які стартують у Токіо вже завтра, 23 липня, неправильно зображені кордони України. На карті окупований РФ Крим відмежований від материкової частини країни.

Ця картинка з'являється у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone при переході на сторінку, присвяченій історії виступів "жовто-синіх" на Олімпіадах. На розміщеній там карті між Кримом і материковою частиною України проведена якась межа.

Наразі організатори Олімпіади не прокоментували таку інфографіку, хоча міжнародна спільнота визнає Крим частиною території України. Тим часом у Міністерстві закордонних справ України вже обізнані про проблему і розбираються з нею, передає РБК-Україна слова прессекретаря відомства Олега Ніколенка.

Скріншот офіційного сайту Олімпіади / Olympics Cheer Zone

Нагадаємо, що ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Україну на Олімпіаді в Токіо представлять 157 атлетів у 25 видах спорту. Офіційна церемонія відкриття відбудеться вже завтра. Початок о 14:00 за Києвом.

Раніше українці розкритикували нову форму наших спортсменів на прийдешній Олімпіаді. За словами дизайнерів, форма виготовлена в ніжній палітрі, що символізує надію і віру – в той самий час вболівальники з недовірою сприйняли новий дизайн, розкритикувавши одяг, який, як вони вважають, виглядає як "заробітчани"