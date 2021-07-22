УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Зрада" прийшла, звідки не чекали: на сайті Олімпійських ігор Крим відділили від України кордоном

22 липня 2021, 16:34

У Міністерстві закордонних справ України вже обізнані про проблему та розбираються з нею.

false
На сайті Олімпійських ігор Крим розділили з Україною / скріншот

На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020, які стартують у Токіо вже завтра, 23 липня, неправильно зображені кордони України. На карті окупований РФ Крим відмежований від материкової частини країни.

Ця картинка з'являється у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone при переході на сторінку, присвяченій історії виступів "жовто-синіх" на Олімпіадах. На розміщеній там карті між Кримом і материковою частиною України проведена якась межа.

Наразі організатори Олімпіади не прокоментували таку інфографіку, хоча міжнародна спільнота визнає Крим частиною території України. Тим часом у Міністерстві закордонних справ України вже обізнані про проблему і розбираються з нею, передає РБК-Україна слова прессекретаря відомства Олега Ніколенка.

false
Скріншот офіційного сайту Олімпіади / Olympics Cheer Zone

Нагадаємо, що ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Україну на Олімпіаді в Токіо представлять 157 атлетів у 25 видах спорту. Офіційна церемонія відкриття відбудеться вже завтра. Початок о 14:00 за Києвом.

Раніше українці розкритикували нову форму наших спортсменів на прийдешній Олімпіаді. За словами дизайнерів, форма виготовлена в ніжній палітрі, що символізує надію і віру – в той самий час вболівальники з недовірою сприйняли новий дизайн, розкритикувавши одяг, який, як вони вважають, виглядає як "заробітчани"

Олімпіада-2020 анексія Криму карта України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожайУ Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожай Прикмети на 23 липня: що не можна робити в день Антонія і як не нашкодити собіПрикмети на 23 липня: що не можна робити в день Антонія і як не нашкодити собі В Україні різко зміниться погода і прийде нова небезпекаВ Україні різко зміниться погода і прийде нова небезпека Вихідні в серпні 2021: коли і скільки відпочиваємо на День НезалежностіВихідні в серпні 2021: коли і скільки відпочиваємо на День Незалежності Нові тарифи на електроенергію з 1 серпня: скільки заплатять українціНові тарифи на електроенергію з 1 серпня: скільки заплатять українці

Останні новини

16:07

Хрусткі огірки на зиму: старовинний і перевірений рецепт

16:05

Серцевий напад: те, як ви готуєте, може збільшити ризик смертельного стану Відео

15:53

Як позбутися від мурашок будинку і в саду - перевірені способи Відео

15:49

"Не чіпайте тачку. За Путіна не голосували": під Києвом побачили Мерседес з російськими номерами

15:44

За Шевченка частка непрацюючих кредитів в українських банках істотно зменшилась - комітет

Реклама
15:20

Лікарі розкрили стан хворого коронавірусом Міхіала Боярського

15:20

Щеплення в обмін на допуск до роботи у Києві: ЗМІ дізналися про ймовірну умову для вчителів - документ Відео

14:58

У Кривому Розі співмешканець жінки посадив на ланцюг її 7-річного сина: намагався "перевиховати"

14:51

Як охолонути: чотири простих способи швидко охолонути в спеку Відео

14:44

"Вчився шифрувати в Москві": Зеленський призначив нового начальника української розвідки

14:30

Раптова магнітна буря 23 липня 2021 року досягне червоної позначки: що робити Відео

14:10

Колишня учениця Монатіка без ліфчика звабливо засвітила принади

14:09

На Волині чоловік вийшов з в'язниці за вбивство батька і по-звірячому вбив матір Відео

14:08

Відкриття літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо: пряма трансляція церемонії Відео

13:47

Хрущівки своє відслужили: у Кабміні придумали, як назавжди позбутися старих будинків Відео

13:40

Альцгеймеру кінець? Вчені зробили дивовижне відкриття Відео

13:38

У Держдепі заявили, що українська влада знала про деталі угоди щодо "Північного потоку-2" Відео

13:12

Київ засудив залучення жителів окупованого Донбасу до виборів до Держдуми Росії

13:11

Інфекція" з'їдає " одне з легких Макѕим всупереч усім зусиллям лікарів

13:09

Відбілюючі смужки для зубів: як вони працюють і які є ризики Відео

Реклама
12:35

Україна знову буде "червоною": у МОЗ анонсували нову жорстку хвилю COVID-19 Відео

12:29

Рік і Морті, і Мисливці на тролів стали найпопулярнішими серіалами Netflix в Україні

12:27

"Автомагістраль-Південь" використає унікальну технологію для тестування асфальтобетону "Великого будівництва"

12:16

США не збираються приєднуватися до нормандського формату переговорів щодо Донбасу - Кент Відео

12:16

"Ні унітазів не залишив, ні розеток": колишній генпрокурор Піскун скандально виїхав з держдачі Відео

11:56

Команда голови Нацбанку Кирила Шевченка підсилилася топменеджером – ЗМІ актуально

11:43

Місячний гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: хто зустріне свою другу половинку і втілить мрії

11:25

На Азовському морі 20-річний відпочивальник стрибнув з катамарана і зламав шию на очах у мами

11:12

"Я приїхав на самокаті, а ви - на Maybach": Милованов і Шахов зчепилися в прямому ефірі Відео

11:11

Перекис водню: що він може і які фактори ризику Відео

11:04

Популярний український курорт пішов під воду: є людські жертви Відео

10:43

"На черзі крісло голосу": Юлію Саніну покликали в новий проект 1+1

10:29

Встав і пішов: у Чернівцях охоронці ринку "зцілили" жебрака "без ніг" Відео

10:13

Крим повернули Україні: організатори Олімпіади-2020 виправили обурливу помилку з картою Відео

09:35

Синоптик спрогнозував, коли Україну накриє довгоочікувана прохолода

09:34

Футуристичний "портал" з’єднав Литву з Польщею: диво техніки може з'явитися і в Україні Відео

09:19

День дачника: душевні привітання і милі листівки

08:54

Україні загрожує багато смертей від Дельта-штаму COVID-19: лікар назвав причину Відео

08:35

Не знаєш української мови – до побачення Погляд

08:25

Коронавірус в Україні 23 липня: за добу виявили 763 нових хворих на COVID-19

Реклама
08:23

У Дніпрі прямо під час операції помер хлопчина-десятикласник

08:06

Чи можна брати шлюб на Успіння Пресвятої Богородиці: пора весіль і народні традиції

07:59

Вихідні в серпні 2021: коли і скільки відпочиваємо на День Незалежності

07:28

У Харкові жінці лікарі без попередження ампутували груди Відео

06:54

"Коли на порнхаб?": Катя Кіщук пустотливо показала величезні груди після пологів

06:53

Гороскоп на 23 липня для всіх знаків Зодіаку: несподіване знайомство або проблеми зі здоров'ям

06:52

"По**й" на герб: дівчата-підлітки спалили футболку з символом України й нарвалися на скандал Відео

06:35

Місячний календар на серпень 2021: енергетичні вампіри, натхнення і найбільш вдалі дні

06:10

Енергетичний тероризм: навіщо в Україні знову намагаються підвищити тарифи на електроенергію Погляд

05:44

Місячний календар стрижок на тиждень 26 липня - 1 серпня: найкращі дні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти