1+1 поміняв правила 11 сезону Голоса країни посеред шоу

Телеканал 1+1 розсекретив, що на проекті Голос країни несподівано змінюються правила - з настанням нового етапу тренувального табору.
Телеканал 1+1 прийняв рішення залучити на допомогу тренерам інших виконавців . На шоу Голос країни 2021 запросили зірок, які вже були у складі тренерів, і більш молодих і недосвідчених зірок.
Новий етап розпочнеться 28 березня - з 10 випуску шоу Голос країни.
У першому етапі нокаутів на шоу Голос вийдуть європейський хітмейкер і екстренер Голосу країни Дан Балан, який допомагатиме Тіні Кароль у нелегкому виборі учасників. Радником починаючої Наді Дорофєєвої стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, співак і продюсер Діма Монатік отримав допомогу фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлії Саніної, а Івана Дорна покликали працювати з Олегом Винником
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Радники допомагатимуть тренерам робити правильний вибір, щоб визначити, хто пройде у фінал шоу.
Нагадаємо, учасники, що залишилися після вокальних боїв, розподіляються наставником на пари, вони самі вибирають композиції, з якими вони будуть боротися за участь у прямих ефірах.
У кожній парі учасники виступають окремо, по черзі. У кожному нокауті наставник визначає переможця — артиста, який виступатиме в прямих ефірах, — і переможеного — учасника, який покине шоу. Наставники можуть змінювати свою думку протягом нокаутів, пересаджуючи учасників на "стільці".
Але, в кінці, у кожного тренера має залишитися по 4 кандидати на прямі ефіри.
Нагадаємо, що всі нові випуски шоу Голос на 1+1 виходять по неділях о 21-00.