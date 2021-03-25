1+1 поміняв правила 11 сезону Голоса країни посеред шоу

Голос країни 2021 / 1+1

Телеканал 1+1 прийняв рішення залучити на допомогу тренерам інших виконавців . На шоу Голос країни 2021 запросили зірок, які вже були у складі тренерів, і більш молодих і недосвідчених зірок.

Новий етап розпочнеться 28 березня - з 10 випуску шоу Голос країни.

У першому етапі нокаутів на шоу Голос вийдуть європейський хітмейкер і екстренер Голосу країни Дан Балан, який допомагатиме Тіні Кароль у нелегкому виборі учасників. Радником починаючої Наді Дорофєєвої стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, співак і продюсер Діма Монатік отримав допомогу фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлії Саніної, а Івана Дорна покликали працювати з Олегом Винником

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Голос країни 2021-Діма Монатік і Юлія Саніна / 1+1

Радники допомагатимуть тренерам робити правильний вибір, щоб визначити, хто пройде у фінал шоу.

Голос країни 2021-Олег Винник та Іван Дорн / 1+1

Нагадаємо, учасники, що залишилися після вокальних боїв, розподіляються наставником на пари, вони самі вибирають композиції, з якими вони будуть боротися за участь у прямих ефірах.

Голос країни 2021-Тіна Кароль і Дан Балан / 1+1

У кожній парі учасники виступають окремо, по черзі. У кожному нокауті наставник визначає переможця — артиста, який виступатиме в прямих ефірах, — і переможеного — учасника, який покине шоу. Наставники можуть змінювати свою думку протягом нокаутів, пересаджуючи учасників на "стільці".

Голос країни 2021 Надя Дорофєєва та alyona alyona / 1+1

Але, в кінці, у кожного тренера має залишитися по 4 кандидати на прямі ефіри.

Нагадаємо, що всі нові випуски шоу Голос на 1+1 виходять по неділях о 21-00.