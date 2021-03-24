Адвокат Кіркорова звинуватив Литву в помсті за політику Путіна

Філіп Кіркоров / instagram.com/fkirkorov/

Після оголошення про заборону в'їзду Філіпа Кіркорова в Литву, його адвокат Олександр Добровінський нарешті отримав у розпорядження текст нормативного акту, що регулює це, і підготувався судитися за його скасування.

Як повідомляє РИА Новости глава колегії адвокатів "Добровінський і Партнери" Олександр Добровінський, він вже написав заяву, в якій між рядків Литва звинувачується в банальній помсті.

"Завдяки тому, що минулим зверненням до суду нам вдалося "виманити" рішення МЗС Литви по Філіпу Кіркорову, ми тепер можемо його оскаржувати, як це не смішно звучить, в цьому ж суді. На сьогоднішній день нами підготовлено заяву для подачі до Вільнюського суду", - сказав він.

Юристи продовжать боротьбу в судах Литви, але як раніше повідомляли представники Кіркорова, вони готуються до розгляду в ЄСПЛ.

"У заяві ми ще раз нагадуємо, що Філіп Кіркоров є виключно людиною мистецтва, і не варто мстити йому за придумані образи на нашу країну через пісні про кохання. Країна, яка йде на подібні хитрощі, принижує насамперед себе саму і своїх громадян", - додав Добровінський.

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