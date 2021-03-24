Адвокат Кіркорова звинуватив Литву в помсті за політику Путіна

Заборонений в Литві Філіп Кіркоров і Олександр Добровінський подають до суду заяву для скасування санкцій проти співака.
Після оголошення про заборону в'їзду Філіпа Кіркорова в Литву, його адвокат Олександр Добровінський нарешті отримав у розпорядження текст нормативного акту, що регулює це, і підготувався судитися за його скасування.
Як повідомляє РИА Новости глава колегії адвокатів "Добровінський і Партнери" Олександр Добровінський, він вже написав заяву, в якій між рядків Литва звинувачується в банальній помсті.
"Завдяки тому, що минулим зверненням до суду нам вдалося "виманити" рішення МЗС Литви по Філіпу Кіркорову, ми тепер можемо його оскаржувати, як це не смішно звучить, в цьому ж суді. На сьогоднішній день нами підготовлено заяву для подачі до Вільнюського суду", - сказав він.
Юристи продовжать боротьбу в судах Литви, але як раніше повідомляли представники Кіркорова, вони готуються до розгляду в ЄСПЛ.
"У заяві ми ще раз нагадуємо, що Філіп Кіркоров є виключно людиною мистецтва, і не варто мстити йому за придумані образи на нашу країну через пісні про кохання. Країна, яка йде на подібні хитрощі, принижує насамперед себе саму і своїх громадян", - додав Добровінський.
Кіркорову заборонили в'їзд до Литви - що відомо
- Нагадаємо, Філіп Кіркоров підтримує агресивну політику Кремля, йому заборонили в'їзд до Литви через загрозу національній безпеці. Філіп Кіркоров зобов'язаний цьому своїми багаторазовими відвідинами анексованого Росією Криму а також свідомого заперечення територіальної цілісності і суверенітету України.
- У відповідь Філіп Кіркоров пообіцяв через суд домогтися скасування заборони, звернувшись до адвоката Олександра Добровінського.
- Кіркоров оголосив, що в цьому винен президент України Володимир Зеленський - його "друг", через бездіяльність якого нібито покарали співака.
- Як відомо, Філіп Кіркоров - народний артист України, і вже не раз порушував закони України, гастролюючи в Криму з 2014 року.