Олександр Еллерт показав романтичне відео з Ксенією Мішиною

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт / instagram.com/ellert_a/

Нещодавно шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта занепокоїлися тим, що актриса видалила зворушливі пости зі своїм чоловіком з соцмереж і поїхала на зйомки.

Після тривалої паузи і затягування інтриги, Олександр несподівано опублікував в сторіз відео, на якому будить напівсонну Ксенію, і приносить ложку з ікрою.

"Кохана, дивись! Яку ікру я буду їсти)", - говорить він.

Це дуже насмішило актрису, яка благодушно розсміялася.

Писати коментарі до сторіз можна, але їх бачить тільки автор, та все ж, безсумнівно, багато фанатів Мішиної і Еллерта відразу ж відреагували на короткий ролик, оцінивши тонкий натяк на те, що у пари все добре.

Як раніше повідомляв Главред, Ксенія Мішина видалила всі фото з Олександром Еллертом крім рекламних. Потім пара публікувала у себе тексти з глибоким змістом, які викликали обговорення у шанувальників.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт разом з фіналу шоу Холостячка, де виграв сценарист Кварталу 95.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року у великому інтерв'ю Мішина і Еллерт розповіли, до якого весілля вони готуються.