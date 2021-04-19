Олександр Еллерт заінтригував фото після чуток про розставання з Мішиною

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua/

Українська актриса Ксенія Мішина, яка в 2020 році вибрала Олександра Еллерта на шоу Холостячка, здивувала шанувальників тим, що видалила зі своєї сторінки в Instagram всі фото з коміком і його донькою Елею. На сторінці Мішиної залишилися тільки рекламні пости, на яких був відзначений Олександр.

Після цього вона опублікувала фото з дня народження Платона, на яких не було жодного кадру з Еллертом, хоча раніше в сторіс він миготів - чоловік займався конкурсами і розважав дітей.

Поки всі дивувалися такій зміні, актриса показала фото зі зйомок і оголосила, що вона поїхала до Хорватії.

"Отже, зараз я отримую незвичайний, професійний досвід в Хорватії. Я пропонувала різні варіанти: переклад на англійську, переозвучка, категоричне рішення моєї героїні говорити українською (мовляв нехай інші вчать)... але переконати мені нікого не вдалося, тому я просто відпустила ситуацію і довірилася світу.

Зараз я сиджу на майданчику, пишу цей пост і розумію наскільки це мій проект, моя роль, моя мова і мій досвід. І я дякую! Незважаючи на те, що ми спілкуємося англійською я вже здається нормально розумію про що говорять хорвати", - пише вона.

Вона зазначила, що зйомки проходять в місті Осієк, а потім перемістяться до Києва.

Фільм заснований на реальних подіях про торгівлю малолітніми дівчатками в Україні та сусідніх країнах, тому частина цього кіно буде знята в Україні.

Шанувальники в коментарях запитують про відносини з Еллертом, але так і не отримують відповіді.

"А де Саша???", "Схоже що казка закінчена... ну що ж..шкода", " Елю з Сашею не запросили на свято?", "А де Еля?",- пишуть од фото Мішиної з дня народження Платона.

"З досвідом все зрозуміло, ну а з Сашею?", "Ось і розумниця! Тільки Сашку не ображай!!", "Не втрать Сашу, не пробачиш себе ніколи!", - пишуть під фото з Хорватії.

Олександр Еллерт же на став видаляти фото з Мішиною, хоч вона від нього і відписалася. Він також заінтригував фанатів знімком авто з європейськими номерами, зробленим кілька днів тому - хтось роздивився там номери Хорватії, що означає те, що Еллерт міг поїхати з Мішиною на зйомки.

"Ох і красиво їхав, красиво стелити", - підписав він фото.

Олександр Еллерт / instagram.com/ellert_a/

"Хорватія", "Не вірю що ці двоє несамовитих розбіжаться! Вони найкращі", "Сань, не роби нам нерви, виправляй косяки", "Бережіть ваші відносини і будьте щасливі", "А Ксюу взагалі думає назад на тебе підписатися чи ні ???", - пишуть йому в коментарях.

Нагадаємо, що в лютому 2021 Ксенія Мішина з Платоном і Олександр Еллерт з Елею провели спільну відпустку.

У грудні 2020 року у великому інтерв'ю Мішина і Еллерт розповіли, до якого весілля вони готуються.