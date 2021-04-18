Олена Шоптенко розповіла про пекельний період свого життя

Олена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

Відома танцівниця, хореограф і зірка шоу Танці з зірками Олена Шоптенко вперше публічно розповіла деталі смерті своєї матері, яка померла в травні 2020 року. Про це Шоптенко розповіла в рамках програми За очі.

За словами Олени, її мати довгі роки страждала через невиліковну хворобу. У жінки було дуже рідкісне захворювання крові. Про свою недугу вона не говорила дочці та іншим представникам сім'ї близько десяти років.

"Вона тримала в таємниці, не хотіла нікого вантажити. Як шкода, що вона це зробила. Як шкода. Вона хворіла 10 років лімфолейкозом - це захворювання крові. Але потім хвороба переросла в лімфому. Вона побачила це і сказала: "Ну все, мені кінець". Це був пекельний період. Ми намагалися лікувати, але це все не допомагало", – розповіла Шоптенко.

Олена Шоптенко з матір'ю / instagram.com/alena_shoptenko

У січні 2020 року її мати відсвяткувала 70-річний ювілей, а в травні померла. За словами хореографа, мама займала в її житті дуже велике місце і вона вдячна їй за все, що має зараз.

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