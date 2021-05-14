Alyona Alyona зізналася, яким способом бойфренд приносить їй задоволення

Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Епатажна реперка Alyona Alyona не тільки встигає створювати свій контент, який отримав популярність далеко за межами України, а й успішно будує відносини. Правда, поки вона тримає в секреті свого коханого, але говорить, що він давно знайшов шлях до її серця, і навчився правильно задовольняти співачку вдома.

У коментарі ТСН Alyona Alyona розповіла, що хлопець підібрав її найулюбленіші квіти і допомагає їй зі здоровим харчуванням.

Так, він дарує знаменитій коханій не розкішні букети з квіткових бутиків, а прості, звичайні квіти - ромашки, фіалки, які пенсіонери зривають зі своїх клумб, а потім продають.

"Він знає, що я дуже люблю квіти, які продають дідусі і бабусі. Він намагається раз на тиждень знайти їх і купити. Він готує мені їжу, щось корисне, якийсь дієтичний салат", - поділилася реперка.

Правда, через божевільний графік у неї немає часу не тільки на заняття спортом, але і на те, щоб радувати бойфренда смачненьким.

"Він більше вдома знаходиться. Я намагалася показати, що незважаючи на те, що я дуже зайнята, і я вдома мало часу, я готую. Готую смачно, і борщ я йому варила, йому дуже сподобалося", – розповіла артистка.

Нагадаємо, експерт попередив, що Alyona Alyona повинна робити, щоб не пропасти в українському шоубізнесі.

До слова, після отримання премії Yuna гола Alyona Alyona знову збентежила шанувальників занадто нескромною поведінкою, так що занудьгувати вона нікому не дає.