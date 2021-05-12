Alyona Alyona стала співачкою року на думку експертів Yuna 2021

Alyona Alyona / Instagram

Увечері 12 травня в Палаці "Україна" проходить церемонія нагородження премією Yuna 2020 і Yuna 2021, так як через карантин в 2020 році зірки не отримали свої статуетки.

Вже оголосили першу переможницю - реперка Alyona Alyona стала співачкою року.

Вона обійшла співачок Alina Pash, Jerry Heil, NK і Олю Полякову.

Варто зауважити, що вона вперше отримала статуетку в цій номінації. Цікаво, що минулі роки лауреатами ставали Ірина Білик, Тіна Кароль, Настя Каменських та інші зірки.читайте такожОголосили повний список номінантів на премію Yuna 2021

Нагадаємо, що навесні Alyona Alyona випустила альбом Галас, до якого влаштувала екцентричну промо-акцію - вона скопіювала пози різних українських і американських зірок, а потім Гола Alyona Alyona обмоталася українським прапором

Це викликало обурення українців через те, що це потрапляє під статтю Кримінального Кождексу України "Yаруга над державними символами". Про це написала українська музична продюсерка Олена Мозгова.