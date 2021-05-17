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"Дуже багато сварок": Андре Тан розлучився з дружиною

17 травня 2021, 05:31
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Дизайнер стверджує, що має дружні стосунки з колишньою дружиною.

Андре Тан розлучився з Аліною Харченко
Андре Тан розповів про розлучення з дружиною / УНІАН

Український дизайнер одягу Андре Тан (Андрій Тищенко) розлучився з дружиною – підприємницею Аліною Харченко. Дизайнер поділився, що його сімейне життя почало псуватися після того, як вже ексдружина запустила власну лінію одягу під назвою Home Wings, – на тлі роботи з'явилося дуже багато сварок.

Дизайнер у Києві під час показу спільної колекції з телеведучою Катею Осадчою розповів Світському життю, що його стосунки з Харченком почалися з дружби та дружбою закінчилися, пише ТСН.

Співрозмовник додав, що дуже поважає колишню дружину, і після розлучення залишив їй все, зокрема, будинок на 500 квадратних метрів. Андре Тан додав, що купив Харченко нову машину, а також щомісяця платить великі аліменти.

"...Ми починали з дружби та закінчили дружбою. Почалися сварки, тому що вона запустила свою лінію одягу..., і я почав їй рекомендувати, що і як краще зробити. Вона сказала, що хоче сам робити свої помилки, і саме на тлі роботи виникало дуже багато сварок", – сказав дизайнер.

Андре Тан зазначив, що після розриву вже пройшло понад шість місяців, і вони з ексдружиною нормально спілкуються.читайте такожДан Балан розповів, що насправді було між ним і Тіною Кароль на Голосі країни

Харченко на своїй сторінці в Instagram подякувала колишньому чоловікові за роки, які вони провели разом.

"Ми побудували класний бізнес та мережу з трьох до 52 магазинів..., народили дуже красиву дочку (Софію – Ред.), пережили... два банкрутства й кілька криз у нашій компанії, але у підсумку зробили її рентабельною...", – поділилася підприємниця.

Андре Тан більше не одружений
Аліна Харченко та Андре Тан більше не пара / Скріншот з instagram.com/alina_kharechko

Нагадаємо, Андре Тан і Катя Осадча презентували спільну колекцію 13 травня на території столичного ландшафтного парку Співоче поле.

  • Довідка. Андре Тан народився 26 жовтня 1982 року. Одружився з Аліною Харченко у 2012 році.
  • У пари 20 березня 2016 року народилася дочка Софія.

Подивитися всі випуски шоу Світське життя з Катею Осадчою онлайн можна на сайті 1+1 video.

Катя Осадча Андре Тан Аліна Харченко
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