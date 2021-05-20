Анджеліна Джолі взяла участь у небезпечній для життя фотосесії

Анджеліна Джолі взяла участь у небезпечній фотосесії / Фото: Reuters

Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі взяла участь у фотосесії з роєм бджіл для того, щоб привернути увагу до проблеми їхнього зникнення. Фотосесія присвячена Всесвітньому дню бджіл, який відзначається 20 травня, а відео зйомок опубліковано на YouTube-каналі National Geographic.

За допомогою цієї фотосесії Джолі хоче привернути увагу до необхідності захисту комах та спільної програми ЮНЕСКО та косметичного дому Guerlain Women for Bees. У рамках неї жінок навчають працювати з бджолами: розводити їх і захищати їх місця проживання по всьому світу.

"Було просто приємно перебувати в контакті з цими прекрасними істотами. Звичайно, був гул і довелося бути дійсно нерухомою, що для мене нелегко", – поділилася актриса.