Ані Лорак вперше висловилася щодо сексуальних домагань Меладзе

Ані Лорак прокоментувала секс-скандал з Меладзе / instagram.com/anilorak

Відома українська співачка Ані Лорак, яка раніше заявила про те, що Костянтин Меладзе пропонував їй потрапити до шоу-бізнесу через інтим, повідомила, що вона "з любов'ю і повагою" ставиться до продюсера. Артистка попросила шанувальників залишити цю тему в спокої.

За словами знаменитості, зараз люди живуть в епоху суспільного осуду, де можна перекрутити будь-яке слово. Відповідний пост зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

Лорак зазначила, що нещодавно з одного її інтерв'ю "були зроблені неправильні висновки", після чого "розпочалося необґрунтоване публічне цькування людини", до якої вона добре ставиться.

"Я з повагою і любов'ю ставлюся до великого композитора Костянтина Меладзе. Я прошу всіх вас залишити цю тему в спокої. Добро переможе", - сказала співачка.