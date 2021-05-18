Ані Лорак вперше висловилася щодо сексуальних домагань Меладзе

За словами знаменитості, зараз люди живуть в епоху суспільного осуду, де можна перекрутити будь-яке слово.
Відома українська співачка Ані Лорак, яка раніше заявила про те, що Костянтин Меладзе пропонував їй потрапити до шоу-бізнесу через інтим, повідомила, що вона "з любов'ю і повагою" ставиться до продюсера. Артистка попросила шанувальників залишити цю тему в спокої.
За словами знаменитості, зараз люди живуть в епоху суспільного осуду, де можна перекрутити будь-яке слово. Відповідний пост зірка опублікувала на сторінці в Instagram.
Лорак зазначила, що нещодавно з одного її інтерв'ю "були зроблені неправильні висновки", після чого "розпочалося необґрунтоване публічне цькування людини", до якої вона добре ставиться.
"Я з повагою і любов'ю ставлюся до великого композитора Костянтина Меладзе. Я прошу всіх вас залишити цю тему в спокої. Добро переможе", - сказала співачка.
- Нагадаємо, Оля Полякова вирішила підтримати звинуваченнями на адресу Меладзе співачку Ані Лорак.
- Раніше Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим поряд з просуванням в кар'єрі. За її словами, коли він отримав відмову, то заборонив всім своїм знайомим спілкуватися зі співачкою.
- Своє інтерв'ю співачка давала для россТВ ще до травневих свят.