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Анна Різатдінова зізналася, як вони спілкуються з Онищенком, якого розушукують в Україні

16 травня 2021, 12:04

Призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова розповіла, чи спілкуються вони з сином з її колишнім чоловіком Олександром Онищенком.

Анна Різатдінова
Анна Різатдінова / Instagram

Українська гімнастка Анна Різатдінова була одружена з олігархом Олександром Онищенком, який нині розшукується Україною за низку злочинів. Він втік від арешту і регулярно ховається в різних європейських країнах. У коментарі Каті Осадчій і Світського життя Різатдінова розповіла, чи бачить її син батька, і як у неї проходить комунікація з колишнім чоловіком.

"З сином вони не бачаться, це погано - я розумію, але вже як є. На фото - так, він пам'ятає тата, але вже пройшло багато часу, і так - трохи вже забувається", - зізналася вона.

Але Олександр продовжує платити аліменти і підтримувати матір своєї дитини фінансово.

"Він допомагає, Я наймаю няню, і на няню Олександр дає гроші", - пояснила спортсменка.

Питання про ситуацію з розшуком колишнього чоловіка в Україні Ганна не стала піднімати.читайте такожСніжана Бабкіна розчулила зворушливим сімейним фото з чоловіком і дітьми

До цього Анна Різатдінова розповіла, що робила пластичну операцію. Але виправляла вона не обличчя, а живіт.

Нагадаємо, що в 2019 році Анна Різатдінова взяла участь в шоу Танці з зірками, але програла у фіналі актрисі Ксенії Мішиній.

Вона також приходила на Танці з зірками 2020 підтримати Сергія Мельника, і вони готували танець втрьох на одному з ефірів.

У 2020 році Анна Різатдінова відкрила власну школу художньої гімнастики для дівчаток в Києві.

Як відомо, у Анна Різатдінової та Олександра Онищенка є син Роман, якому в листопаді 2020 року виповнилося три роки.

В Україні Олександр Онищенко розшукується за злочини, і вже кілька років переховується від правоохоронців у різних країна світу.

Всі випуски шоу Танці з зірками з Анною Різатдіновою можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.

Світське життя Олександр Онищенко Ганна Різатдінова новини шоу бізнесу
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