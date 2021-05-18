Аріана Гранде таємно вийшла заміж за агента з нерухомості

Аріана Гранде / Reuters

Жінка року за версією Billboard Аріна Гранде стала дружиною свого обранця.

Пропозицію від 25-річного Далтона Гомеса співачка отримала в кінці минулого року. Хлопець подарував каблучку, куди вставив перлину з прикраси, яку Аріані подарувала бабуся.

Агент співачки поспілкувався з журналістами The People, але не назвав дату весілля.

Представник співачки розповів, що церемонія відбулася в будинку подружжя в Монтесіто, штат Каліфорнія. Закохані люблять це місце і проводять там багато часу. Саме тому пара вирішила влаштувати душевне святкування саме в тому будинку.

"Вони одружилися. Це було крихітне і інтимне весілля. Серед гостей було 20 осіб. Кімната, де проходила довгоочікувана церемонія, була наповнена щастям і любов'ю",– розповів представник Аріани Гранде.

На даний момент новоспечене подружжя не публікує фотографії з весілля. Сама співачка ще ніяк не прокоментувала свій шлюб.

Нагадаємо, що каблучку з діамантами і перлиною для Гомес оцінюють в 350 тисяч доларів, що становить майже 10 мільйонів гривень.

Гранде не розсекретила, де і як обранець зробив їй пропозицію, проте поділилася зворушливими фотографіями з заручин. Невідомо, чи будуть фото з весілля.

Раніше відомий український модельєр Андре Тан повідомив про розлучення з дружиною після 8 років шлюбу.