Армі Хаммера вигнали з останнього фільму після нових подробиць секс-скандалу

Після секс-скандалу Армі Хаммер залишився без роботи і нових пропозицій про зйомки.
Скандальний актор Армі Хаммер, якого колишні несподівано стали звинувачувати в сексуальному насильстві і збоченнях різного типу, залишився без роботи.
Як повідомляє Variety, Армі Хаммер вибув з фільму Шпигун на мільярд доларів, а це був його останній активний проект - більше його зніматися не кличуть нікуди.
Хаммер повинен був зіграти разом з Медсом Міккельсеном в драмі режисера Аммі Асанте про Холодну війну, але тепер всі його нові ролі скасовані.
Представники Асанте і Walden Media, кінокомпанії, що стоїть за фільмом, відмовилися від коментарів американським журналістам.
Єдиним видатним фільмом на радарі Хаммера був потенційний сиквел Клич мене своїм ім'ям, який викликав багато надій у фанатів, але так і не був запущений в активну розробку і залишається без сценарію. У той час як актори і режисер обговорювали своє бажання продовження в багатьох інтерв'ю ЗМІ, фільму ніколи не давали "зелене світло" - і тепер, через розбіжності з Хаммером, будь-які плани заморожені.
Сексуальний скандал з Армі Хаммером
- Скандал зі звинуваченнями почався в 2017 році, коли Армі Хаммера спробували звинуватити в згвалтуванні. Хаммер через свого адвоката відкинув звинувачення в згвалтуванні, назвавши його "обурливим". Актор стверджував, що будь-яка взаємодія з будь-яким сексуальним партнером відбувалося за обопільною згодою.
- Продовження скандалу почалося в 2021 році, коли в Мережу злили його листування, де актор обіцяв з'їсти свою партнерку.
- Армі Хаммер був звільнений з двох гучних проектів: романтичної комедії Весілля, в якій він спочатку грав з Дженніфер Лопес, і проекту Paramount пропозицію.
- Після цього анонімна жінка через свого адвоката пред'явила акторові звинувачення в поліцію. Нові звинувачення проти Хаммера після цього посипалися як з рогу достатку.
- Жінки, які звинувачують Хаммера, заявили, що актор використовує свої сексуальні нахили як димову завісу для емоційного насильства, маніпуляції, примусу і нападу.
- Юристи Хаммера неодноразово заперечували будь-які порушення. Його адвокат заявив репортерам, що будь-які твердження проти його клієнта "завідомо неправдиві", заявивши, що будь-які взаємодії з будь-якими сексуальними партнерами були "повністю узгоджені, оскільки вони були повністю обговорені, узгоджені і взаємно брали".