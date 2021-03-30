Армі Хаммера вигнали з останнього фільму після нових подробиць секс-скандалу

Армі Хаммер / instagram

Скандальний актор Армі Хаммер, якого колишні несподівано стали звинувачувати в сексуальному насильстві і збоченнях різного типу, залишився без роботи.

Як повідомляє Variety, Армі Хаммер вибув з фільму Шпигун на мільярд доларів, а це був його останній активний проект - більше його зніматися не кличуть нікуди.

Хаммер повинен був зіграти разом з Медсом Міккельсеном в драмі режисера Аммі Асанте про Холодну війну, але тепер всі його нові ролі скасовані.

Представники Асанте і Walden Media, кінокомпанії, що стоїть за фільмом, відмовилися від коментарів американським журналістам.

Єдиним видатним фільмом на радарі Хаммера був потенційний сиквел Клич мене своїм ім'ям, який викликав багато надій у фанатів, але так і не був запущений в активну розробку і залишається без сценарію. У той час як актори і режисер обговорювали своє бажання продовження в багатьох інтерв'ю ЗМІ, фільму ніколи не давали "зелене світло" - і тепер, через розбіжності з Хаммером, будь-які плани заморожені.

Сексуальний скандал з Армі Хаммером