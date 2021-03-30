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Армі Хаммера вигнали з останнього фільму після нових подробиць секс-скандалу

30 березня 2021, 11:24

Після секс-скандалу Армі Хаммер залишився без роботи і нових пропозицій про зйомки.

Армі Хаммер
Армі Хаммер / instagram

Скандальний актор Армі Хаммер, якого колишні несподівано стали звинувачувати в сексуальному насильстві і збоченнях різного типу, залишився без роботи.

Як повідомляє Variety, Армі Хаммер вибув з фільму Шпигун на мільярд доларів, а це був його останній активний проект - більше його зніматися не кличуть нікуди.

Хаммер повинен був зіграти разом з Медсом Міккельсеном в драмі режисера Аммі Асанте про Холодну війну, але тепер всі його нові ролі скасовані.

Представники Асанте і Walden Media, кінокомпанії, що стоїть за фільмом, відмовилися від коментарів американським журналістам.

Єдиним видатним фільмом на радарі Хаммера був потенційний сиквел Клич мене своїм ім'ям, який викликав багато надій у фанатів, але так і не був запущений в активну розробку і залишається без сценарію. У той час як актори і режисер обговорювали своє бажання продовження в багатьох інтерв'ю ЗМІ, фільму ніколи не давали "зелене світло" - і тепер, через розбіжності з Хаммером, будь-які плани заморожені.

Сексуальний скандал з Армі Хаммером

  • Скандал зі звинуваченнями почався в 2017 році, коли Армі Хаммера спробували звинуватити в згвалтуванні. Хаммер через свого адвоката відкинув звинувачення в згвалтуванні, назвавши його "обурливим". Актор стверджував, що будь-яка взаємодія з будь-яким сексуальним партнером відбувалося за обопільною згодою.
  • Продовження скандалу почалося в 2021 році, коли в Мережу злили його листування, де актор обіцяв з'їсти свою партнерку.
  • Армі Хаммер був звільнений з двох гучних проектів: романтичної комедії Весілля, в якій він спочатку грав з Дженніфер Лопес, і проекту Paramount пропозицію.
  • Після цього анонімна жінка через свого адвоката пред'явила акторові звинувачення в поліцію. Нові звинувачення проти Хаммера після цього посипалися як з рогу достатку.
  • Жінки, які звинувачують Хаммера, заявили, що актор використовує свої сексуальні нахили як димову завісу для емоційного насильства, маніпуляції, примусу і нападу.
  • Юристи Хаммера неодноразово заперечували будь-які порушення. Його адвокат заявив репортерам, що будь-які твердження проти його клієнта "завідомо неправдиві", заявивши, що будь-які взаємодії з будь-якими сексуальними партнерами були "повністю узгоджені, оскільки вони були повністю обговорені, узгоджені і взаємно брали".
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