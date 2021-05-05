УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Баста висловився у відповідь на скандал у Києві та "оголошення полювання"

5 травня 2021, 19:55

Репер Баста, чиї охоронці атакували українця за вигук про Крим, зробив публічну заяву.

Баста
Баста / Instagram

Російський репер Баста вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками після того, як у Мережі поширилося відео з українцем з ресторану.

Баста вийшов у прямий ефір в Instagram, а потім опублікував коротке відео на своїй сторінці.

"Дякую всім, хто турбувався за мене. Все добре, турбуватися не варто було. Живий - здоровий, на зв'язку. Всіх обійняв, всім дякую. Будьте здорові, міцно обіймаю", - сказав баста.

Крім того, репер провів прямий ефір, в якому поспілкувався з шанувальниками і розповів, що раніше він часто бував у Києві і відвідував близьких "без прецедентів".

Репер відреагував на чутки про те, що Сергій Стернеко пообіцяв тисячу доларів за місце розташування Басти.

"Я б сам прийшов, де можна здатися за косарик", – відповів він.

За словами Басти, його концерт у Києві все-таки відбудеться, і він "із задоволенням виступить", а весь список заходів є на сайтах.

Нагадаємо, на травневих вихідних у Києві українці помітили російського репера Басту в ресторані і звернулися до нього з вигуком: "Крим-це Україна!", після цього Охорона репера грубо напала на киян.

Баста новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Що пити на ніч, щоби схуднути: дієтолог розкрила секретиЩо пити на ніч, щоби схуднути: дієтолог розкрила секрети Як Росія несподівано втратила вплив у Середній АзіїЯк Росія несподівано втратила вплив у Середній Азії "Цукерка": дружина Артура Пирожкова безсоромно оголила свої принади"Цукерка": дружина Артура Пирожкова безсоромно оголила свої принади Як визначити розмір пеніса чоловіка по його обличчюЯк визначити розмір пеніса чоловіка по його обличчю Російський опозиціонер оцінив, чи зможе РФ захопити УкраїнуРосійський опозиціонер оцінив, чи зможе РФ захопити Україну

Останні новини

22:42
Постачання води до Криму: у Зеленського висунули умову РФ
22:31
В Офісі президента зробили заяву про зустріч Зеленського і Байдена Відео
21:47
Світу загрожує катастрофа: в ООН зробили попередження Відео
21:34
ЗМІ дізналися, кому загрожує новий санкційний удар РНБО Відео
21:02
Синоптик назвала дату потепління в Україні - поки дощі і холод Відео
Реклама
20:59
У США зробили важливу заяву про вступ України до НАТО Відео
20:25
У Кравчука розповіли про вирішення важливого питання на переговорах щодо Донбасу Відео
20:20
Блінкен відповів на питання про нову зброю для України та попередив РФ Відео
20:15
Розробники Days Gone показали краси комп'ютерної версії гри Фото
20:05
Леся Нікітюк відреагувала на секс-скандал з Костянтином Меладзе
19:48
Блінкен після візиту в Україну різко висловився на адресу Росії Відео
19:47
У Бразилії загинули 25 людей при перестрілці в метро Відео
19:43
Як визначити розмір пеніса чоловіка по його обличчю Відео
19:33
Лікар розповів, як можна уникнути старіння тіла в молодому віці Відео
19:11
Поспішайте безплатно забрати пригодницьку гру в Epic Games Store Відео
19:02
З'явилися дата виходу, сюжет і фінальний трейлер фільму Тихе місце 2021 Відео
18:59
У Зеленського потролили Порошенка після зустрічі голів фракцій з Блінкеном Відео
18:56
Кулеба розповів про важливі домовленості з Блінкеном Відео
18:43
Розширене видання Metro Exodus отримало дату виходу на консолях Відео
18:32
Найбільший музичний фестиваль літа перенесли на 2022 рік
Реклама
18:12
Що готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних страв Відео
17:57
В Україні підвищать ціни на алкоголь: плани Мінекономіки Відео
17:56
Блінкен зробив гучну заяву стосовно участі США в Кримській платформі Відео
17:54
Microsoft вперше перемалює іконки в Windows з часів 95-ї версії
17:17
Sony спільно з HBO зніме серіал за мотивами культової гри Bloodborne Відео
17:02
У "червоній" зоні карантину залишається одна область України: що змінилося Відео
16:45
Стало відомо, на яких умовах студенти Маріуполя зможуть отримувати стипендії
16:43
Радоница в 2021 році: якого числа і що робити Відео
16:30
Найкращі ігри-головоломки онлайн, які захоплять вас надовго
16:16
Єрмак назвав терміни та формат переговорів радників нормандської четвірки Відео
16:10
Спокусливі шкіряні спідниці увійшли в моду на весну-літо 2021 Фото Відео
16:08
Діма Комаров показав, яке насправді життя мусульманських жінок
16:06
Коли День святого Миколая Весняного: що робити в його свято в травні
16:02
Степанов назвав можливу дату запуску COVID-паспортів в Україні Відео
15:21
Брюссель оновив перелік країн, з яких можна їздити в ЄС: що з Україною
15:19
Діма Комаров вперше розкрив закулісні подробиці нового проєкту
15:15
Чому чубчик - найгірше, що ви можете зробити з волоссям Відео
15:10
Смертельна пожежа у Вінниці: потужне полум'я охопило офісний центр Відео
15:09
На Одещині перекинувся човен з прикордонниками, загинув офіцер Відео
15:05
У Sony знайшли спосіб розв'язати проблему дефіциту PlayStation 5
Реклама
15:00
З'явилися подробиці зйомок фільму про темношкірого Супермена за коміксами
14:57
До Дня Незалежності на кордоні з Румунією запрацює новий КПП "Дяківці"
14:45
Реліз очікуваного платформера Psychonauts 2 відбудеться вже дуже скоро Відео
14:36
Більшу частину України накриють дощі з грозами: синоптик назвав сухі області Відео
14:28
Постійна втома: шість ознак того, що це пов'язано з їжею Відео
14:16
В Україні подорожчає хліб: експерт озвучив цифри Відео
14:12
Селеровий сік: вчені довели чотири переваги для здоров'я Відео
14:02
"Конституційне право. Мені пох*й": у центрі Києва активіст погрожував копам Відео
14:02
Зеленський на пресконференції з Блінкеном "підколов" росіян Відео
13:55
"Техніка РФ досі стоїть біля кордонів України": Блінкен дав військову обіцянку Україні Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти