Баста висловився у відповідь на скандал у Києві та "оголошення полювання"

Баста / Instagram

Російський репер Баста вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками після того, як у Мережі поширилося відео з українцем з ресторану.

Баста вийшов у прямий ефір в Instagram, а потім опублікував коротке відео на своїй сторінці.

"Дякую всім, хто турбувався за мене. Все добре, турбуватися не варто було. Живий - здоровий, на зв'язку. Всіх обійняв, всім дякую. Будьте здорові, міцно обіймаю", - сказав баста.

Крім того, репер провів прямий ефір, в якому поспілкувався з шанувальниками і розповів, що раніше він часто бував у Києві і відвідував близьких "без прецедентів".

Репер відреагував на чутки про те, що Сергій Стернеко пообіцяв тисячу доларів за місце розташування Басти.

"Я б сам прийшов, де можна здатися за косарик", – відповів він.

За словами Басти, його концерт у Києві все-таки відбудеться, і він "із задоволенням виступить", а весь список заходів є на сайтах.

Нагадаємо, на травневих вихідних у Києві українці помітили російського репера Басту в ресторані і звернулися до нього з вигуком: "Крим-це Україна!", після цього Охорона репера грубо напала на киян.