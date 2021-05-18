Білорусь не потрапить на Євробачення 2022 через нове порушення

Євробачення 2021 / Eurovision

Білоруське госТВ не планує транслювати Євробачення 2021 з Роттердама, нібито тому що проурядова група Галасы ЗМеста була дискваліфікована.

Глава Белтелерадіокомпанії заявив, що Білорусь виграла Євробачення, а політики Лукашенка назвали ситуацію "політизованою".

Як повідомляє Deutsche Welle, Білорусь порушує правила конкурсу Євробачення. Таким чином, країна не зможе взяти участь у конкурсі в 2022 році.

На Євробаченні з 2007 року діють правила, виходячи їх яких участь в конкурсі можуть брати країни, які повинні виконати кілька кроків.

Країна є учасником Європейського Союзу мовників (ЄВС);

Були сплачені членські внески Спілці до закінчення строку сплати;

Країна і держканал транслювали 2 півфінали і фінал Євробачення попереднього року в своїй країні.

У зв'язку з цими правилами, Білорусь не зможе взяти участь в Євробаченні 2022.

Нагадаємо Галаси ЗМеста - група, яка не приховує симпатій до Олександра Лукашенка. Ансамбль виконує уїдливі пісні про протести, дворові чати, про Павла Латушка, Світлану Тихановську, Марію Колеснікову та політичну ситуацію в Білорусі.

Першу її пісню EBU заблокував в Інтернеті. Після того, як вони подали нову пісню, Білорусь дискваліфікували.

Пояснюється це тим, що політичні мотиви пісень могли нашкодити іміджу конкурсу.