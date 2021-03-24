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Білоруська група висловилася про дискваліфікацію своєї пісні на Євробаченні

24 березня 2021, 11:50

Група Галасы ЗМеста залишилася без пісні на Євробачення 2021, організатори відмовилися приймати політизовану пісню, і пригрозили дискваліфікацією.

Галаси ЗМеста
Галасы ЗМеста / instagram.com/eurovision_belarus_official/

Група Галасы ЗМеста підготувала і направила на заміну пісні на Євробачення дві нові, але поки що не отримала відповідь.

В інтерв'ю виданню Вісті лідер Галасы ЗМеста Дмитро Бутаков не став зізнаватися, чи прибрали вони політизованість в нових піснях, так що це може бути ще один сюрприз, якщо пісні пропустить EBU.

Крім того, лідер групи оголосив, що не вважає і першу пісню політизованою - на його думку, це щось наплутали в комісії.

"Я не знаю точного визначення слова "політизованість". Немає критеріїв! Ніхто ж нічого не пояснив. Що такого вони побачили? Просто сказали: "Не підходить". І все", - говорить він.

Група, яка з 2020 року виконує уїдливі пісні про білоруську опозицію і всіх неугодних владі несподівано спробувала відхреститися від політизування своєї творчості.

"Але самі ми ніякий політичний підтекст не закладали. Там швидше соціальний підтекст, не пов'язаний безпосередньо з Білоруссю. Текст - про загальносвітові тенденції. Прямо з першого рядка можна це розбирати — і все зрозуміло буде. "Дивись вперед, забудь, що було / вчорашнє здавай в тираж" - тобто всі цінності минулого, які були у людства, змінюються, історія переписується. Ну і так далі. Просто ті, хто знайшов там політичний підтекст, мабуть, знаки неправильно розставили".

Хто такі Галасы ЗМеста

Група Галасы ЗМеста з'явилася восени 2020 року під час протестів у Білорусі, як відповідь влади.

Фронтмен групи Дмитро Бутаков за освітою військовий перекладач. У студентстві виступав за команду КВН Ескадрон гусар. Потім повернувся додому, в Барановичі.

Колектив виконує уїдливі пісні про протести, білорусів, які не підтримують лукашенко, про Павла Латушка, Світлану Тихановську, Марію Колеснікову та політичну ситуацію в Білорусі.

Євробачення 2021 - що відомо

  • Нагадаємо, що організатори Євробачення відмовилися приймати пісню від учасників з Білорусії, ролик був забанений і видалений з YouTube.
  • Білорусії запропонували поміняти пісню, або групу і країну можуть дискваліфікувати.
  • Як відомо, Україну на Євробаченні 2021 представить група Go_A. Згідно з жеребкуванням, група с піснею Шум виступить в першому півфіналі.
  • Євробачення відбудеться в травні 2021 року в Нідерландах: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.
Білорусь новини шоу бізнесу Євробачення-2021
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