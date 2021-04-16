Білоруський суд прийняв рішення у справі Тіми Білоруських

Тіма Білоруських / Instagram

У Мінську закінчилося судове засідання у справі співака Тіми Білоруських, якого спіймали з наркотиками в клубі.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, суд засудив Тіму Білоруських до двох років "домашньої хімії"і" домашнього арешту".

Засудженого ставлять на облік у кримінально-виконавчій інспекції, йому заборонено вживати навіть слабоалкогольні напої.

Протягом усього терміну його відвідує міліція, після 19: 00 він зобов'язаний перебувати вдома.

Можна ходити на роботу або навчання, але маршрут строго обмежений. Короткостроковий виїзд в інший населений пункт можливий тільки з дозволу кримінально-виконавчої інспекції

Тіма Білоруських прокоментував свій вирок у справі про зберігання наркоти.

"Я став сильнішим і почну нове життя", - процитував його телеграм-канал Lifeshot.

Нагадаємо, після того, як співак визнав свою провину, його відпустили під заставу.

Тіму Білоруських ще на початку 2021 року попався в клубі з 2 кг наркотиків. Через три місяці слідства музикант визнав свою провину.